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Siyaset Kuzey Makedonya Büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Siyaset

Kuzey Makedonya Büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Yeniakit Publisher
2023-03-22 15:50:00 -
Kuzey Makedonya Büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Kuzey Makedonya Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Büyükelçisi Jovan Manasijevski’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Kuzey Makedonya Büyükelçisi Jovan Manasijevski, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu.

Hatıra fotoğrafı çektirdiler

Manasijevski’nin bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.


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