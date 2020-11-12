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Dünya Kuzey Kore'nin son hamlesi ortalığı karıştıracak
Dünya

Kuzey Kore'nin son hamlesi ortalığı karıştıracak

Kuzey Kore Hükümeti, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın yayınladığı 2020 yılına ait faaliyet raporlarını reddetti. Kim Jong-un'un hamlesine IAEA'dan jet cevap gelirken ABD'nin de bir açıklama yapması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 13:51:00 -
Kuzey Kore'nin son hamlesi ortalığı karıştıracak

Kuzey Kore, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) nükleer faaliyetlerine ilişkin yıllık raporunu reddederek, ajansı uluslararası hukuku ihlal etme ve Batı’nın yönlendirdiği bir ‘kukla’ olmakla suçladı.

AFP’ye göre Kuzey Kore’nin BM nezdindeki Büyükelçisi Kim Song, BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Kuzey Kore’nin IAEA’nın söz konusu raporunu reddettiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı;

“Uluslararası bir organizasyon için gerekli tarafsızlık ve nesnellikten yoksun olan IAEA, Batı ülkeleri için siyasi bir araçtan başka bir şey değildir. Kuzey Kore, tarafsızlıktan yoksun olduğu ve Pyongyang karşıtı güçlerin ritmine göre dans eden bir kukla olarak kaldığı sürece IAEA ile asla işbirliği yapmayacaktır.”

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı açıklama yaptı

UAEA Direktörü Rafael Mariano Grossi, ''Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleri ciddi endişe kaynağı olmaya devam ediyor.'' dedi.

Ne olmuştu?

IAEA Direktörü Rafael Mariano Grossi, Kuzey Kore’nin nükleer faaliyetlerinin hala ciddi bir endişe kaynağı olduğu konusunda uyararak, ülkenin nükleer programına devam etmesinin BMGK kararlarının açık bir ihlali olduğuna dikkati çekmişti.

Grossi ayrıca Kuzey Kore’ye BMGK kararlarının belirlediği yükümlülükleri tam olarak yerine getirme çağrısında da bulunmuştu.

Kuzey Kore, 2003 yılında Nükleer Silahların Yayılmasını Önlenme Antlaşması’ndan çekildi. IAEA müfettişlerinin, o zamandan beri nükleer güç haline gelen ülkeye girmesine izin verilmiyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Haziran 2018’de Singapur’da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı tarihi görüşmede, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması için çalışma sözü verdi ancak bu alanda ilerleme kaydedilmedi.

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