Kuzey Koreli bilişimciler Batıyı tehdit ediyor!

Kuzey Koreli bilişimcilerin de çok sayıda şirkette bilgi teknolojisi pozisyonlarına çeşitli taktiklerle sızarak, aldıkları ücretlerle ülkelerine yılda 250 ila 600 milyon dolar kazandırdığı öngörülüyor.

ABD merkezli siber güvenlik şirketi DTEX Systems’ta devlet destekli siber tehditler üzerine çalışan araştırmacı Michael Barnhart, “Kuzey Kore rejiminden gelen kaçak bir çalışanınız olduğunda, o yaptırımları aşarak Kuzey Kore’nin ya iç faaliyetlerini ya da esas olarak silah üretim programını fonluyor” ifadesini kullandı.

Amaç Para Değil Şantaj ve Fidye!

Uzun süre sanılanın aksine bu kişilerin amacının para kazanmaktan ibaret olmadığını belirten Barnhart, “Bu yıl pek çok (Kuzey Koreli) bilgi teknolojisi çalışanının giderek daha tehlikeli hale geldiğini, şirket içi fikri mülkiyeti çaldığını, şantaj yaptığını, fidye yazılımı yerleştirdiğini ve ayrıldıkları işlere fidye yazılımı gönderdiğini gördük” diye konuştu.

Adı “Jin-su” şeklinde sansürlenen bir itirafçı, Batılı şirketlerdeki pozisyonlarda yıllarca çalıştığını anlattı. Bu şekilde ayda en az 5 bin dolar kazandığını ancak kazancının yüzde 85’ini Pyongyang hükümetine gönderdiğini dile getiren Jin-su, “Bunun soygun gibi bir şey olduğunun farkındayız ama kaderimize razı olduk” dedi.