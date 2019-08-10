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Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Güney Kore, Kuzey'in iki kısa menzilli balistik füze denemesi yaptığını duyurdu

10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:02
Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

SEUL (AA) - Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne iki kısa menzilli balistik füze fırlattığını bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin doğu kısmında iki balistik füze denemesi yaptığı, 48 kilometre irtifaya ulaşan füzelerin 400 kilometre uçtuktan sonra Japonya ile Kore Yarımadası arasındaki Doğu Denizi'ne düştüğü belirtildi.

Kuzey Kore'nin yaz tatbikatları gerçekleştirdiği, bu nedenle başka füzeler de fırlatabileceği bilgisi verilen açıklamada, Güney Kore ordusunun durumu yakından takip ettiği ve her türlü gelişme karşısında hazır olunduğu ifade edildi.

Pyongyang'ın son denemesi, 25 Temmuz'dan bu yana yaptığı 5'inci füze denemesi oldu.

- Koreler arası anlaşmaya uyulması çağrısı yapıldı

Güney Kore Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, füze denemelerinin ABD ile Güney'in düzenlediği ortak askeri tatbikata karşı Kuzey'in memnuniyetsizliğini gösterdiği ifade edildi.

Füze denemelerinin barışı sağlamlaştırma çabalarını baltaladığı kaydedilen açıklamada, Pyongyang'a askeri gerginliği azaltacak ortak bir askeri komite kurulması konusundaki Koreler arası anlaşmaya uyma çağrısı yapıldı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:02
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  5. Kuzey Kore
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