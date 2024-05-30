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Dünya Kuzey Kore'den tansiyonu yükselten adım
Dünya

Kuzey Kore'den tansiyonu yükselten adım

Yeniakit Publisher
2024-05-30 02:09:00 -
Kuzey Kore'den tansiyonu yükselten adım

Güney Kore, Kuzey Kore'nin, ülke sularına bir dizi balistik füze fırlattığını duyurdu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, Japon Denizi (Doğu Deniz) yönüne 10 adet kısa menzilli balistik füze fırlattığı vurgulanırken, denetimin artırıldığı ve gelişmelerden ABD ve Japonya'nın bilgilendirildiği kaydedildi.

Japonya Savunma Bakanlığı, Japonya Sahil Güvenliğinin, Kuzey Kore'nin olası bir balistik füze fırlattığını belirten bir deniz güvenliği tavsiyesi yayımlandığını belirterek, füzenin düştüğüne ilişkin gemilerin bilgilendirildiğini ve hasar bilgisi gelmediğini belirtti.

Güney Kore ve Japonya, 27 Mayıs'ta da Kuzey Kore'nin, Sarı Deniz yönünde "uydu roketi" fırlattığını bildirmişti.

Güney Kore, 28 Mayıs'ta ise Kuzey Kore'nin sınırdan, içinde "çöp" bulunan 150'den fazla balon gönderdiğini açıklamıştı.

Son yaşananlarla beraber iki ülke arasındaki gerginliğin tırmanmasından endişe ediliyor.
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Kaynak: AA

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