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Spor Kuzey Kore'den flaş karar! Ayrıldılar
Spor

Kuzey Kore'den flaş karar! Ayrıldılar

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden Kuzey Kore, koronavirüs pandemisi nedeniyle organizasyondan ayrılma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 14:56:00 -
Kuzey Kore'den flaş karar! Ayrıldılar

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nin ikinci turunda mücadele eden Kuzey Kore, organizasyondan çekilme kararı aldı.

Asya Futbol Konfederasyonu'ndan (AFC) yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin elemelerden çekildiği ve konunun FIFA'ya iletildiği belirtildi.

Kuzey Kore'nin kararına ilişkin gerekçe açıklanmazken, Güney Kore medyası koronavirüs nedeniyle böyle bir adım atıldığını yazdı.

Asya Elemeleri'nin ikinci turundaki H Grubu'nda Güney Kore, Türkmenistan, Lübnan ve Sri Lanka ile mücadele eden Kuzey Kore, 4. sırada yer alıyordu.

Kuzey Kore, sporcularını Kovid-19 salgınından korumak amacıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da katılmayacağını duyurmuştu.

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