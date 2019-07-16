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Kuzey Kore’den ABD’ye füze tehdidi! ‘Çevredeki tatbikatlar işgal hazırlığı’

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin Kore yarımadası çevresindeki tatbikatlarından rahatsız olduğunu belirterek, işgal hazırlığı anlamına geldiğini ifade etti.

16 Temmuz 2019 Salı 16:21
Kuzey Kore’den ABD’ye füze tehdidi! ‘Çevredeki tatbikatlar işgal hazırlığı’

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin Kore yarımadası çevresindeki tatbikatlarından rahatsız. Kuzey Kore, söz konusu tatbikatların işgal hazırlığı anlamına geldiğini dile getirerek, füze programına yeniden başlanabileceğini açıkladı.

Kuzey Kore'nin ABD ile vardığı mutabakat sonrası durdurduğu nükleer ve füze programına tekrar başlayabileceği bildirildi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD ile Güney Kore arasında devam eden ve Kore yarımadasının işgal planı olarak görüldüğü tatbikat ve denemelerin, ABD ile varılan mutabakat sonrası durdurulan nükleer programlarının yeniden başlatılmasını düşünmeye sevk ettiği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un arasındaki müzakerelerde alınan kararlara dikkat çekilen açıklamada, Trump'ın birinci ve üçüncü görüşmelerde, Kim'e Güney Kore ile ABD arasındaki tatbikatları durdurma sözü verdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin nükleer silah denemelerini durdurmasına dair resmi bir anlaşmanın bulunmadığı da vurgulandı.

ABD-Kuzey Kore görüşmeleri

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.

İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Trump ile Kim, son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de görüşmüş, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 16:21
  1. Kuzey Kore
  2. ABD
  3. Güney Kore
  4. Kore yarımadası
  5. ABD Başkanı Donald Trump
  6. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

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