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Kuzey Kore’den ABD’ye 2 milyon dolarlık hastane faturası

Kuzey Kore, ülkede bir süre esir tutulmuş Amerikalı üniversite öğrencisinin hastane masrafları için ABD’ye 2 milyon dolarlık fatura çıkardı.

26 Nisan 2019 Cuma 00:00
Kuzey Kore’den ABD’ye 2 milyon dolarlık hastane faturası

Kuzey Kore, ülkede bir süre esir tutulmuş Amerikalı üniversite öğrencisinin hastane masrafları için ABD’ye 2 milyon dolarlık fatura çıkardı.


Kuzey Kore hükümeti, bir süre başkent Pyongyang’da esir tutulmuş daha sonra ise ABD’ye gönderilmiş Amerikalı üniversite öğrencisi Otto Warmbier’in hastane masrafları için ABD’ye 2 milyon dolarlık fatura çıkardı. Faturanın, Haziran 2017’de Warmbier’i kurtarmak için Pyongyang’a giden ABD Dışişleri Bakanlığının eski Kuzey Kore Özel Temsilcisi Joseph Yun tarafından imzalandığı bildirildi. Başkan Donald Trump’tan, Warmbier’i eve getirme emri alan Yun’un dönemin Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı faturanın detayları hakkında bilgilendirdiği aktarıldı.


Bu ayın başlarında ise, Warmbier’in ailesinin de katıldığı bir etkinlikte konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD’nin rehineler için fidye ödeme fikrini reddettiğini söylemişti. Kuzey Kore tarafı ise bunun fidye değil, hastane masrafı olduğu üzerinde durduğu iddia edildi.


Öte yandan Kuzey Kore tarafından serbest bırakıldığı sırada komada olan Warmbier, ABD’ye döndükten birkaç gün sonra ise ölmüştü.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 00:00
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