Kuzey Kore'de şaşkına çeviren olay! Kim Jong-Un, tekne kaptanını idam ettirdi
Kuzey Kore'de balıkçı teknesinde kaptanlık yapan Choi isimli kişi, ABD hükümeti tarafından finanse edilen Radio Free Asiayı (RFA) 15 yıldır dinlediğini söylemesinin ardından infaz edildi.
Dünyanın en kapalı ülkesi yolan Kuzey Kore'de hayrete düşüren bir olay yaşandı.
Kuzey Kore'de balıkçı teknesinde kaptanlık yapan Choi isimli kişi, ABD hükümeti tarafından finanse edilen Radio Free Asiayı (RFA) radyosunu 15 sene boyunca dinlediğini itiraf edince, Kuzey Kore yönetimi tarafından yüzlerce balıkçının önünde vurularak infaz edildi.
Güney Kore medyası tarafından servis edilen haberde 50'den fazla gemiden oluşan bir filonun sahibi olan Choi'nin, mürettebatından birinin onu liman kenti Chongjin'deki bir üssün yetkililerine ihbar ettikten sonra gözaltına alındığını ve sonrasında balıkçıların önünde tek kurşunla infaz edildiği belirtildi.