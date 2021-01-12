Kuzey Kore'de kriz patladı! Kim Jong-un'dan kardeşine büyük şok

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, güçlü kız kardeşi Kim Yo Jong dün iktidardaki İşçi Partisi Politbüro listesinden çıkarması farklı spekülasyonlara yol açtı.

Pyongyang'ın devlet kontrolündeki haber ajansı KCNA, Pazartesi günü Politbüro için yeni bir kadro yayınladı, ancak Kim Jong-un kızkardeşi Kim Yo Jong'un adı listede yoktu. Güney Koreli haber ajansı Yonhap ise, dışlamayı "rütbe indirimi" olarak nitelendirdi.

Kim Yo Jong, geçen yıl İşçi Partisi'nin Politbüro üyesi seçilmişti. Kim Yo Jong, Güney Kore ve Pyongyang karşıtı broşürler yayınlayan Kuzey Koreli sığınmacıları kınayan birkaç mesaj yayınladıktan sonra adı öne çıkmıştı. Kim, Kaesong'daki irtibat bürosu ile ilgili yaklaşmakta olan tehlike konusunda uyarmıştı. Ancak bu uyarıyı yaptıktan kısa bir süre Haziran ayında Kaesogn irtibat bürosu büyük bir patlama ile sarsılmıştı.

Güney Kore gazetesi Donga Ilbo'ya göre, Kim Yo Jong'un adı da Partinin Yürütme Politikası Bürosu listesinde yer almadı.

"Tasfiye etti"

Güney Kore Ulusal İstihbarat Hizmeti (NIS) ise, iktidardaki İşçi Partisi'nin Politbüro listesinde yapılan değişikliklerin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülke yönetimindeki gücünü daha da sağlamlaştıracağını öne sürdü. NIS, hükümetin kalıtsal olduğunu, Kim Jong-un önemli kadrolardaki çok sayıda görevliyi de tasfiye ettiğini bildirdi.

“Kim'in resmi listelerde yer almaması gelecekteki "terfileri" etkilemez” diyen Güney Kore hükümetinden bir kaynak ise, Donga Ilbo gazetesine yaptığı açıklamada, Kim Yo Jong'un kardeşini desteklemek için "perde arkasında" rol oynayabileceğini söyledi.

Aynı kaynak, tasfiye kararını Kim Jong Un'un iki kişinin eşit statüde olduğu algıları engellemeye ortadan kaldırmak için gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui de, dün İşçi Partisi merkez komitesi listesine dahil edilmedi. Choe, Temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri ile müzakereleri reddettikten sonra halkın gözünden düşmüştü.

Ancak bazı uzmanlar Güney Kore'nin, Kuzey Kore'yle ilgili haberlerine şüpheyle yaklaşıyor. Güney Kore istihbaratı daha önce Kuzey Kore ile ilgili yanlış iddialarda da bulunmuştu. NKNews haber sitesi Kim Yo Jong'un Ağustos ayında iki önemli toplantıya gitmediğini yazarken, bazı gözlemciler de onun terfi edilmekten ziyade yetkisinin azaltılmış olabileceği spekülasyonları yapmıştı.