Kuzey Kore'de Kim Jong-Un'dan halkına yeni talimat: Kendi dışkınızı...
Çin ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle gübre sorunu yaşayan Kuzey Kore'de vatandaşlara ilginç bir çağrı geldi. Yapılan açıklamada ülkedeki gübre azlığı nedeniyle kendi dışkılarını gübre olarak kullanmaları istendi.
Kuzey Kore, Çin'den gelen gübrelerin azalması nedeniyle vatandaşlarından kendi dışkılarını gübre olarak kullanması çağrısında bulundu.
Tarımsal gübrelerini uzun yıllardır Çin'den sağlayan Kuzey Kore, vatandaşlarını ev yapımı gübre kullanımı yapmaya teşvik ediyor.
Konuya ilişkin yetkililer 10 günlük bir süreç başlatırken insan dışkısından gübre üretimi konusunda vatandaşlara çağrıda bulunuyor.
"Yük sıradan insanların omuzlarında"
Uzmanlar "Sonunda, çiftçilik için gerekli gübreyi toplamanın yükü sıradan insanların omuzlarına düştü" ifadelerini kullandı.
Ayrıca yapılan açıklamada belli bir kotayı dolduran vatandaşların dışkılarıyla ticaret yapabilmesine izin verileceği de duyuruldu.