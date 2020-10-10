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Aktüel Kuzey Kore'de İşçi Partisi'nin 75. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
Aktüel

Kuzey Kore'de İşçi Partisi'nin 75. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

Kuzey Kore lideri Kim, ülkesinin tehdit edilmesi durumunda nükleer gücünü "tamamıyla seferber edeceğini" belirtti

Yeniakit Publisher
2020-10-10 15:39:21 -
Kuzey Kore'de İşçi Partisi'nin 75. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

SEUL (AA) - Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore İşçi Partisi'nin 75. kuruluş yıl dönümü için düzenlenen törende ülkenin nükleer gücünü "tamamen seferber etme" tehdidinde bulundu.

Kim, konuşmasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ABD'nin öncülüğündeki yaptırımlar nedeniyle "muazzam zorluklarla" karşı karşıya olan halka gösterdiği sebat için teşekkür etti.

Kuzey Kore'nin tehdit edilmesi durumunda nükleer gücünü "tamamıyla seferber edeceğini" dile getiren Kim, Washington yönetimini eleştirmekten kaçındı, Güney Kore'ye zeytin dalı uzattı. Kuzey Kore lideri, iki ülkenin salgın tehdidi sona erdiğinde ilişkileri onarabileceğini söyledi.

Binlerce kişinin izlediği törende geçmiş yılların aksine şimdiye kadar yeni stratejik silahların gösterimi yapılmadı.

Törende geçide katılan askerlerin ve izleyenlerin maske takmadığı, ancak Kim Il Sung Meydanı'nda önceki yıllara kıyasla çok daha az insanın bulunduğu dikkati çekti.

Resmi KCNA ajansı da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kim'e gönderdiği mektupta, Pyongyang ile ikili ilişkileri "savunmayı, güçlendirmeyi ve geliştirmeyi" sürdüreceğini dile getirdiğini duyurdu.


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