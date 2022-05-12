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Dünya Kuzey Kore'de ilk koronavirüs vakası ortaya çıktı! Ülkede acil durum ilan edildi
Dünya

Kuzey Kore'de ilk koronavirüs vakası ortaya çıktı! Ülkede acil durum ilan edildi

Kuzey Kore, ülkede ilk koronavirüs vakalarının görüldüğünü ve bununla birlikte acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 07:51:00 -
Kuzey Kore'de ilk koronavirüs vakası ortaya çıktı! Ülkede acil durum ilan edildi

Pandeminin başından bu yana, ülke sınırlarında katı tedbirler uygulayan Kuzey Kore'de, başkent Pyongyang'daki ateşli hastalardan alınan örneklerde koronavirüse rastlandı.

Kaç kişinin hasta olduğu belirtilmezken, vakaların Omicron BA.2 varyantı olduğu açıklandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un dahil üst düzey yetkililer, salgın durumunu görüşmek üzere düzenledikleri toplantıda "maksimum acil salgın önleme sistemi"ni uygulayacaklarını duyurdu.

Kim Jong-un, ülkedeki tüm il ve ilçeler için kapanmaya çağırdı.

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