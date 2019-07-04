Kuzey Kore'de gözaltına alınmıştı! Başbakan akıbetini duyurdu

Avustralya Federal Parlamentosu’nun soru-cevap oturumunda konuşan Başbakan Morrison, geçen ay Kuzey Kore'de gözaltına alındığı ortaya çıkan Alek Sigley’in serbest bırakılmasının ardından "güvenli ve sağlıklı" olarak bu ülkeden ayrıldığını söyledi.

Kuzey Kore’nin Kim Il-sung Üniversitesi'nde Kore edebiyatı üzerine yüksek lisans öğrencisi olan Alek Sigley’in salıverilmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Başbakan Morrison, "Ülkeyi güvenli bir şekilde terk ettiğini ve ülkesine geldiğini doğrulayabilirim. Eminim hepimiz bundan daha fazla memnun olamazdık." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore’de yaşayan tek Avustralyalı olarak bilinen ve Kore dilini akıcı bir şekilde konuşan Alek Sigley, geçen yıl Pyongyang'daki Kim Il-sung Üniversitesi'nde Kore edebiyatı üzerine yüksek lisans eğitimine başlamıştı.

Ailesi ve arkadaşları, geçen hafta haber alamadıkları Sigley’in, Kuzey Kore yönetimi tarafından gözaltına alındığını ileri sürerek Avustralya Dışişleri Bakanlığına başvurmuştu.