0553 313 94 23

Kuzey Kore'de gözaltına alınmıştı! Başbakan akıbetini duyurdu

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kuzey Kore'de gözaltına alınan yüksek lisans öğrencisi Alek Sigley'in serbest bırakıldığını duyurdu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 10:04
Kuzey Kore'de gözaltına alınmıştı! Başbakan akıbetini duyurdu

Avustralya Federal Parlamentosu’nun soru-cevap oturumunda konuşan Başbakan Morrison, geçen ay Kuzey Kore'de gözaltına alındığı ortaya çıkan Alek Sigley’in serbest bırakılmasının ardından "güvenli ve sağlıklı" olarak bu ülkeden ayrıldığını söyledi.

Kuzey Kore’nin Kim Il-sung Üniversitesi'nde Kore edebiyatı üzerine yüksek lisans öğrencisi olan Alek Sigley’in salıverilmesinden memnuniyet duyduklarını belirten Başbakan Morrison, "Ülkeyi güvenli bir şekilde terk ettiğini ve ülkesine geldiğini doğrulayabilirim. Eminim hepimiz bundan daha fazla memnun olamazdık." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore’de yaşayan tek Avustralyalı olarak bilinen ve Kore dilini akıcı bir şekilde konuşan Alek Sigley, geçen yıl Pyongyang'daki Kim Il-sung Üniversitesi'nde Kore edebiyatı üzerine yüksek lisans eğitimine başlamıştı.

Ailesi ve arkadaşları, geçen hafta haber alamadıkları Sigley’in, Kuzey Kore yönetimi tarafından gözaltına alındığını ileri sürerek Avustralya Dışişleri Bakanlığına başvurmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 10:04
  1. Avustralya Başbakanı Scott Morrison
  2. Alek Sigley
  3. kuzey kore

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çiğli Belediyesinin başkan yardımcıları mahalle çalıştaylarını başlattı
    1. Çiğli Belediyesinin başkan..
    2. Havucun merkezi Konya’da hasat..
    3. Köy muhtarı dev afiş yaptırıp köy..
    4. Denizli'de otomobilin çarptığı 3..
    5. Washington Post'a protesto mektubu
    6. Mayıs ayında ihracat oranları arttı
    7. Tapu ve imar kanunlarında değişiklik
    8. Yazın 4-5 porsiyon sebze, 2-3 porsiyon..
    9. Arçelik, Multimode derin dondurucuyu..
    10. Siirt'te şehit asker için tören
    11. (Özel) Işıl ışıl üçü bir arada
    12. Tamamlandığında Gördes’in yeni cazibe..
    13. LGBT destekçisi şarkıcının konseri..
    14. Merkez, Haziran ayı aylık fiyat..
    15. İstanbul Başakşehir'de altyapı Nedim..
    16. Araç sahiplerine güzel haber! İndirim..
    17. Gazikent Gençlik Merkezi yüzleri..
    18. Hafter'in sözcüsü göçmen merkezi..
    19. Uyumadan önce yoğurt yemek sağlık için..
    20. GRAFİKLİ - Afrika Uluslar Kupası'nda..
    21. Başakşehir’in altyapısı Nedim Yiğit’e..
    22. Konya merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
    23. 13. Uluslararası Basketbol Antrenör..
    24. Cinare Malikzade kimdir nereli ve kaç..
    25. Gram altın, 254,9 lira seviyelerinde
    26. Kartal’da çevreyi tehdit eden metruk..
    27. Çin’de hortum faciası: 6 ölü
    28. "Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve..
    29. Genç anne ol kanserden kurtul
    30. Başmakçı’da rahvan at yarışı..
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”