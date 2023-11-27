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Dünya Kuzey Kore'de demokrasi şöleni yaşandı! Katılım oranı tam yüzde 99,63...
Dünya

Kuzey Kore'de demokrasi şöleni yaşandı! Katılım oranı tam yüzde 99,63...

Yeniakit Publisher
2023-11-27 14:35:00 -
Kuzey Kore'de demokrasi şöleni yaşandı! Katılım oranı tam yüzde 99,63...

Kuzey Kore’deki yerel seçimlerde ülke lideri Kim Jong-Un da oy kullandı. Sandık başına gidenlerin katılım oranı ise yüzde 99,63 oldu. Sosyal medyada ise ‘adeta demokrasi şöleni yaşanıyor’ yorumları yapıldı.

Kuzey Kore, eyalet, il ve ilçe meclis üyelerini belirlemek üzere gerçekleştirilen yerel seçimler kapsamında sandık başına gitti. Yüzde 99.63’lük katılım oranı ile tamamlanan seçimlerde Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’da sandık başına giderek oy kullandı. Sağlık sorunları nedeniyle sandık başına gidemeyen seçmenler ise gezici sandıklarda oy kullandı. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemleri sürüyor.

KUZEY KORE’DE 4 SENEDE BİR YEREL SEÇİM

Komünist rejimle yönetilen Kuzey Kore’de her 4 senede bir yapılan yerel seçimler, aynı zamanda festival ve kutlamalara sahne oluyor. Adayların seçim propagandası ya da kamuoyu yoklaması yapamadığı seçimler, nüfus istatistiklerini güncellemek amacıyla da kullanılıyor.

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