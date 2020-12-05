Kuzey Kore'de bir şok daha! Karantinadan kaçtı, infaz edildi
Tüm dünyada etkisini sürdüren Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Kuzey Kore’de çok üst düzeyde önlemler alındı. Asya medyasında yer alan habere göre; koronavirüs karantinasından kaçan bir kişinin halka açık bir şekilde kurşuna dizerek infaz edildiği bildirildi.
Dünyanın en dışa kapalı ülkesi Kuzey Kore'den akıllara durgunluk veren bir haber daha geldi.
Kuzey Kore, resmi olarak ülkede koronavirüs vakası olmadığını iddia ederken, Kim Jong-un rejimi 'ultra yüksek düzeyde acil karantina önlemleri getirmişti.
Asya basınında yer alan habere göre; koronavirüs karantinasından kaçan bir kişinin infaz edildiği bildirildi.
Ölüm cezasına çarptırılan kişinin 50'li yaşlarda olduğu ve infazın halka açık bir şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.