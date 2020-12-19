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Dünya Kuzey Kore'de bir balıkçı bu sebepten infaz edildi
Dünya

Kuzey Kore'de bir balıkçı bu sebepten infaz edildi

Kuzey Kore'de balıkçı teknesinde kaptanlık yapan Choi adlı kişi, ABD hükümeti tarafından finanse edilen Radio Free Asia'yı 15 yıldır dinlediğini itirafının ardından infaz edildi. İnfazın diğer balıkçıların gözü önünde tek kurşunla gerçekleştiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 11:40:00 -
Kuzey Kore'de bir balıkçı bu sebepten infaz edildi

Kuzey Kore'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Balıkçı teknesinde kaptanlık yapan Choi adlı kişi, ABD hükümeti tarafından finanse edilen RFA radyosunu 15 yıl boyunca dinlediğini itiraf edince, Kuzey Kore yönetimi tarafından 100 balıkçının önünde vurularak infaz edildi.

Tek kurşunla can verdi

Güney Kore medyası tarafından servis edilen haberde, 50'den fazla gemiden oluşan bir filonun sahibi olan Choi'nin, mürettebatından birinin onu liman kenti Chongjin'deki bir üssün yetkililerine ihbar ettikten sonra gözaltına alındığını ve ardından balıkçıların önünde tek kurşunla infaz edildiği aktarıldı.

Koronavirüse karşı da 'infaz' önlemi alınıyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, koronavirüse (Covid-19) karşı önlem olarak ülkesinin Çin ile olan sınırlarındaki muhafızlara gerçek mermi dağıtılması ve 1 kilometreden fazla yaklaşanın vurulması emrini verdiği de geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti

 

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Yorumlar

sukru

Bazı namussuzlar diktatörün ne olduğunu öğrenmek için bu adama bakmalı.
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Deniz

Muhalefet diktatör görmek istiyorsa bu adama iyi baksın derim ama her seçimi kazanmış demokratik yoldan milletin gönlüne girmiş reise kimse kalkıp diktatör diyemez adam seçimle geldi mi evet halk destekledi mi evet sandıkta kazandı mi evet eee sende çalış sende kazan değil mi ? Ama olmuyor çalışıp kazanamiyorlar sonrada hakaretvari cümleler kuruyorlar olmaz sandık ne derse o olur ahhh ahhh Atatürk vefat ettikten sonra bu ülke gün yüzü görmedi çalışani vesayet odakları ve içimizdeki işbirlikçiler calistirmadi ya darbe oldu ya muhtıra dış güçlerin ağzına baktılar bu millete guvenmediler boş işlerle zamanımızı çaldılar taki Recep Tayyip Erdoğan gelinceye kadar yollar köprüler havalimanları barajlar hidroelektrik santrali stadyumlar hastaneler savunma sanayi say say bitmez zamanında yapılmayan işleri adam yapıyor hale utanmadan sıkılmadan demokratik secimle gelmiş büyük bir lidere ayıp ediyorsun eyyy muhalefet
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