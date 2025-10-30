  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Gebze'de acı bilançonun son perdesi: Baba Levent Bilir de hayatını kaybetti

ABD Başkanı Trump: 'Vergilerin düşürülmesi karşılığında 350 milyar dolar verecekler'

Kadını yerden yere çarptı! Tayland’da kadın döven İsrailliye meydan dayağı

İmamoğlu casusluk soruşturmasında ifşa oldu: İş adamı Murat Ülker'e şantajlı tuzak!

Bayrağı yere düşürmeyen temizlik işçisinden 1 maaş ikramiyeye duygulandıran cevap: Bayrak bana yeter!

Bahçeli'den Erdoğan'a jest! Anlamı büyük

Almanya ile yeni dönem başlıyor: Merz Türkiye’de…

Çocuklar teşhirci mi yapılsaydı? Sapıklığın adresi CHP

Az daha bütün sokak yanıyordu! Kız istemeye gelip apartmanı yaktılar: 8 kişi hastanelik oldu

Suriye'den takdir toplayan karar! Kosova'yı resmen tanıdı
Gündem Kuzey Kore ziyareti öncesi Trump ne yapmaya çalışıyor? ABD'den Güney Kore'ye onay çıktı
Gündem

Kuzey Kore ziyareti öncesi Trump ne yapmaya çalışıyor? ABD'den Güney Kore'ye onay çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kuzey Kore ziyareti öncesi Trump ne yapmaya çalışıyor? ABD'den Güney Kore'ye onay çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile askeri iş birliğinin her zamankinden daha güçlü olduğunu belirterek bu ülkeye nükleer enerjiyle çalışan denizaltı yapımı için onay verdiğini açıkladı. Bu adım, Pasifik’te güç dengelerinin yeniden şekillenebileceği yorumlarını beraberinde getirirken, muhalefet cenahı ise her zamanki gibi dış politikadaki bu kritik gelişme karşısında sessizliğe gömüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Güney Kore'nin gümrük vergilerinin düşürülmesi karşılığında ABD'ye 350 milyar dolar ödemeyi kabul ettiğini belirten Trump, ülkenin ayrıca ABD'den büyük miktarda petrol ve doğal gaz alacağını kaydetti.

Trump, "Zengin Güney Koreli şirketler ve iş adamlarının ülkemize yapacakları yatırımlar 600 milyar doları aşacak. Askeri ittifakımız her zamankinden daha güçlü ve bu nedenle, onlara şu anda sahip oldukları eski moda ve çok daha az çevik dizel motorlu denizaltılar yerine nükleer güçle çalışan denizaltı yapmaları için onay verdim. Güney Kore'nin harika Cumhurbaşkanı ile harika bir gezi oldu." ifadelerini kullandı.

Diğer bir paylaşımında da Trump, Güney Kore'nin nükleer enerjili denizaltısını Philadelphia tersanelerinde inşa edeceğini belirterek, yakında gemi inşasının ABD'ye büyük bir dönüş yapacağını vurguladı.

ABD'de hükümetin kapanmasının ekonomiye maliyetinin 14 milyar doları bulabileceği tahmin ediliyor
ABD'de hükümetin kapanmasının ekonomiye maliyetinin 14 milyar doları bulabileceği tahmin ediliyor

Ekonomi

ABD'de hükümetin kapanmasının ekonomiye maliyetinin 14 milyar doları bulabileceği tahmin ediliyor

ABD Başkanı Trump: 'Vergilerin düşürülmesi karşılığında 350 milyar dolar verecekler'
ABD Başkanı Trump: 'Vergilerin düşürülmesi karşılığında 350 milyar dolar verecekler'

Dünya

ABD Başkanı Trump: 'Vergilerin düşürülmesi karşılığında 350 milyar dolar verecekler'

Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin torunu, Prof. Dr. Hasan Fehim Üçışık vefat etti
Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin torunu, Prof. Dr. Hasan Fehim Üçışık vefat etti

Aktüel

Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin torunu, Prof. Dr. Hasan Fehim Üçışık vefat etti

Trump-Şi zirvesi nükleer gölgede başladı: ABD Başkanı'ndan Savaş Bakanlığı'na kritik talimat
Trump-Şi zirvesi nükleer gölgede başladı: ABD Başkanı'ndan Savaş Bakanlığı'na kritik talimat

Dünya

Trump-Şi zirvesi nükleer gölgede başladı: ABD Başkanı'ndan Savaş Bakanlığı'na kritik talimat

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23