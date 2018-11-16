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Kuzey Kore yeni bir silah test etti

Kuzey Kore'nin uzun menzilli top olduğu sanılan yeni bir silahın denemesini yaptığı bildirildi.

16 Kasım 2018 Cuma 11:07
Kuzey Kore yeni bir silah test etti

Kim'in denemesi yapılan "ultra modern" silahı "Kuzey Kore ordusunun çatışma kapasitesini arttırma konusunda kararlı bir dönüş" sözleriyle nitelendirdiği kaydedildi.

Adının açıklanmasını istemeyen Güney Koreli bir yetkili, topun, Kuzey Kore liderinin babası Kim Jong-il döneminden bu yana geliştirilen yeni tür uzun menzilli silah olduğunu varsaydıklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Son dönemde taraflar arasında nükleer silahsızlanmaya ilişkin görüşmeler durma noktasına gelirken, son olarak Pyonyang yönetimi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile üst düzey bir Kuzey Koreli yetkili arasında geçen hafta yapılması planlanan görüşmeyi iptal etmişti.

Kuzey Kore ay başında da "ABD ülkeye yönelik yaptırımları kaldırmazsa nükleer cephaneliğini güçlendirmeyi hedefleyen devlet politikasını yeniden canlandırabileceği" uyarısında bulunmuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence 33. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Zirvesi sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki ikinci zirvenin 2019 başında yapılabileceğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 11:07
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