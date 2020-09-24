Kuzey Kore, sularına giren Güney Koreliyi vurarak öldürdü

Yonhap haber ajansına göre Güney Kore Savunma Bakanlığı'na atıfta bulunan Güney Kore Okyanus ve Balıkçılık Bakanlığı'nda görevli 47 yaşındaki bir kişi vurularak öldürüldü.

Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin, iki ülkenin deniz sınırındaki Yeonpyeong Adası açıklarında 500 tonluk bir gemi teftişi sırasında hafta başında ortadan kaybolan yetkiliyi öldürdüğünü doğruladı.

"Ordumuzun kapsamlı istihbarat analizine göre, Kuzey Kore sularında bulduğu adamı vurarak ve vücudunu yakarak şiddetli bir suç işledi. Ordumuz bu acımasız eylemi şiddetle kınıyor ve Kuzey Kore'yi sorumluları açıklamaya ve cezalandırmaya çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

Yonhap'a göre, bir Güney Koreli, Temmuz 2008'de Kumgang gezinti yerinde dışlama bölgesine girdiğinde vurularak öldürülen Park Wang-ja'nın ardından Kuzey Kore'de ilk kez bir Güney Koreli vurularak öldürüldü.

Kuzey Sınır Hattının (NLL) 10 kilometre güneyinde Güney ile Kuzey Kore arasındaki gerçek deniz sınırını inceleme görevi sırasında aniden ortadan kaybolan yetkilinin, yaklaşık 20 deniz ve hava unsurunun aradığı, ancak bulunamadığı açıklandı. .