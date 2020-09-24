  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kuzey Kore, sularına giren Güney Koreliyi vurarak öldürdü
Dünya

Kuzey Kore, sularına giren Güney Koreliyi vurarak öldürdü

Kore Yarımadası deniz sınırındaki Yeonpyeong Adası açıklarında Kuzey Kore sularına giren Güney Kore Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı görevlisinin vurularak öldürdüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 07:32:00 -
Kuzey Kore, sularına giren Güney Koreliyi vurarak öldürdü

Yonhap haber ajansına göre Güney Kore Savunma Bakanlığı'na atıfta bulunan Güney Kore Okyanus ve Balıkçılık Bakanlığı'nda görevli 47 yaşındaki bir kişi vurularak öldürüldü.

Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin, iki ülkenin deniz sınırındaki Yeonpyeong Adası açıklarında 500 tonluk bir gemi teftişi sırasında hafta başında ortadan kaybolan yetkiliyi öldürdüğünü doğruladı.

"Ordumuzun kapsamlı istihbarat analizine göre, Kuzey Kore sularında bulduğu adamı vurarak ve vücudunu yakarak şiddetli bir suç işledi. Ordumuz bu acımasız eylemi şiddetle kınıyor ve Kuzey Kore'yi sorumluları açıklamaya ve cezalandırmaya çağırıyor."  ifadesi kullanıldı.

Yonhap'a göre, bir Güney Koreli, Temmuz 2008'de Kumgang gezinti yerinde dışlama bölgesine girdiğinde vurularak öldürülen Park Wang-ja'nın ardından Kuzey Kore'de ilk kez bir Güney Koreli vurularak öldürüldü.

Kuzey Sınır Hattının (NLL) 10 kilometre güneyinde Güney ile Kuzey Kore arasındaki gerçek deniz sınırını inceleme görevi sırasında aniden ortadan kaybolan yetkilinin, yaklaşık 20 deniz ve hava unsurunun aradığı, ancak bulunamadığı açıklandı. .

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şehit Binbaşı Ercan Kurt’un katili terörist layığını buldu
Gündem

Şehit Binbaşı Ercan Kurt’un katili terörist layığını buldu

2012’de Binbaşı Ercan Kurt’u mayınlı tuzakla şehit eden terörist Şefik Körman, Amanoslar’da öldürüldü. Terörist Körman 2014’te kaçırdığı 2 a..
Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi'nden skandal sözler!
Dünya

Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi'nden skandal sözler! "Erdoğan'ın nefesi kesildiğinde..."

Türkiye'de 5 yıl görev yapan Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, alçak ifadeler kullandı. Haddini aşan Erdmann, "Erdoğan'ın ..
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den 'doğal gaz fiyatları' açıklaması
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den 'doğal gaz fiyatları' açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervinin üretime dahil edilmesi durumunda fiyatların düşeceğ..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı