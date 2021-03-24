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Dünya Kuzey Kore resti çekti
Dünya

Kuzey Kore resti çekti

Beyaz Saray, Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze testi yaptığını doğruladı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, ABD'ye karşı geçtiğmiz günlerde sert açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 05:35:00 -
Kuzey Kore resti çekti

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Japonya ve Güney Kore ziyaretlerine Kuzey Kore'den cevap geldi.

Beyaz Saray'da gazetecilere telekonferans yöntemi ile açıklama yapan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkililer, medyada yer alan haberleri doğrulayarak Kuzey Kore'nin birkaç kısa menzilli füze testi yaptığını tespit ettiklerini açıkladı.

Yetkililer, seyir füzesi türündeki füzelerin Kuzey Kore'yi nükleer silah programından caydırmak için alınan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Kararları kapsamındaki füzeler olmadığını ifade etti.

ABD'li yetkililer söz konusu testlere ilişkin daha fazla detay vermedi.

Bu adımın, Washington ile Pyongyang arasındaki diplomasi kapısını kapatıp kapatmadığına ilişkin soruya ise yetkililerden biri, "Bunun kapıları kapatan bir faaliyet olduğunu düşünmüyoruz." yanıtını verdi.

Bu testler, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesinden sonra Kuzey Kore tarafından fırlatılan ilk füzeler olması dolayısıyla önem arz ediyor.

Pyongyang'ın bu testlerle Biden yönetiminin Kore Yarımadası'ndaki nükleer sorununu diplomatik müzakerelerle çözme teklifini dikkate almadığı mesajını verdiği de konuşuluyor.

Biden yönetimi Kuzey Kore'ye yönelik ABD politikasını gözden geçirirken, eski Başkan Donald Trump'ın yetkilileri ile istişare ettiği iddia ediliyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, Austin ile Blinken'ın Asya ziyaretinden hemen önce bir açıklama yaparak "ABD yatağında rahat yatmak istiyorsa, kötü kokular çıkarmaktan kaçınsın." tehdidinde bulunmuştu.

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