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Kuzey Kore nükleer silah için şart koştu

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD ile birkaç hafta için görüşmelerin yeniden başlayacağını duyurarak dikkat çeken bir şart koştu.

16 Eylül 2019 Pazartesi 23:31
Kuzey Kore nükleer silah için şart koştu

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD ile nükleer görüşmelerin birkaç hafta içinde yeniden başlayabileceğini açıkladı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ile yaklaşmakta olan müzakerelerin iki ülkenin yürüttüğü diplomasisinin kaderini belirleyeceği ve nükleer görüşmelerin birkaç hafta içinde yeniden başlayabileceği belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılmasının ancak, güvenlik sistemini tehlikeye atan ve ülkenin kalkınmasını engelleyen tehditler konusundaki tüm şüphelerin ortadan kalkması halinde mümkün olacağı ifade edildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in de bugün yaptığı açıklamada, Washington ile Pyongyang arasındaki müzakerelerin 'yakında' devam edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un son olarak Haziran 2019'da Güney Kore ve Kuzey Kore sınırındaki askerden arındırılmış bölgede bir araya gelerek müzakereleri yeniden başlatma kararı almıştı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 23:31
  1. Kuzey Kore
  2. ABD

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