0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kuzey Kore liderleri gözetiminde ‘taktik güdümlü’ silah denedi

Kuzey Kore, lider Kim Jong-un'un gözetiminde taktik güdümlü yeni bir silah denediğini bildirdi.

18 Nisan 2019 Perşembe 10:43
Kuzey Kore liderleri gözetiminde ‘taktik güdümlü’ silah denedi

Yonhap'ın, Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'ya dayandırdığı haberinde, denemenin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gözetiminde yapıldığı belirtildi.

Kim Jong-un'un, Kuzey Kore ordusunun savaşma gücünü artıracak çok önemli bir silah sistemi denemesinin yapıldığını söylediği kaydedildi. Kim, ayrıca taktik güdümlü silah denemesiyle ilgili, ulusal savunma alanında uzman bilim adamlarının iyi iş çıkardığını ifade etti.

Uzmanlar denemesi yapılan silahın yeni geliştirilmiş kısa menzilli güdümlü ya da seyir füzesi olabileceğini belirtti.

Kuzey Kore geçen kasımda uzun menzilli top olduğu sanılan yeni bir silah denemesi yaptığını duyurmuştu.

Yeni zirve belli olmadı

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." ifadelerini kullanmıştı.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 27-28 Şubat'ta gerçekleştirilen zirvenin "gerçekten verimli geçtiğini" söyleyen Trump, "Herhangi bir şey imzalamanın iyi bir fikir olmayacağında karar kıldık." ifadesini kullanmış ve Kuzey Kore lideri Kim ile "çok güçlü bir ilişki" kurulduğunu ancak anlaşmaya varılamadığını belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, Vietnam'daki ikinci zirveden sonra üçüncü kez bir araya gelip gelmeyecekleri konusunda, Kuzey Kore lideri Kim ile "yeni bir zirve için sözleşmediklerini" bildirmişti.

Trump, Kim ile bir kez daha bir araya gelebileceklerini belirterek, "Bu, yakında olmayabilir ama çok uzun zaman da almayabilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise zirvede Kuzey Kore'nin ana nükleer kompleksini kapatması karşılığında, yaptırımların sadece bir kısmının kalkmasını talep ettiğini söylemişti.

Kuzey Kore'nin füze deneme sahasında normal faaliyetlere dönüldüğü iddiası

Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Düzeyli Uzmanlar Panelinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) yönelik hazırladığı 66 sayfalık raporda, "Yongbyon nükleer kompleksinin aktif olduğu" ve kasım ayı uydu görüntülerinin, reaktörlerin su tahliye tesislerinin yakınında kanallar kazıldığını ve yeni bir binanın inşa edildiğini gösterdiği belirtilmişti.

Uydu görüntülerinin aynı zamanda "radyokimya laboratuvarı ve ilgili buhar tesisinin olası faaliyetine" işaret ettiğinin belirtildiği raporda, BM uzmanlar panelinin, ülkedeki uranyum yoğunlaştırma tesislerini ve maden sahalarını izlemeye devam ettiği vurgulanmıştı.

Associated Press tarafından mart ayında ele geçirilen raporda ayrıca uzmanların, "balistik füze faaliyet alanlarını araştırdığı, doğruluğunu onayladığı ve raporladığı" ve Kuzey Kore tarafından "montaj, depolama ve test alanlarını ayrı ayrı yerlerde tutma yönünde tutarlı bir eğilim olduğuna dair kanıt bulduğu" belirtilmişti.

Amerikalı uzmanlar, Kuzey Kore'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında geçen yıl yapılan ilk zirvede varılan mutabakatın ardından sökümüne başladığı füze deneme sahasında normal faaliyetlere döndüğünü iddia etmişti.

ABD merkezli "North 38" internet sitesi, 6 Mart'ta alınan uydu görüntülerinin, fırlatma rampasını ve roket motoru deneme sahasını yeniden inşa etmek için başlatılan inşaatın ardından Tongchang-ri'deki Sohae uydu fırlatma istasyonunun "normal faaliyet durumuna" döndüğünü gösterdiğini öne sürmüştü.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi Direktörü Suh Hoon da geçen hafta salı günü, bir grup parlamentere verdiği özel brifingde, Kuzey Kore'nin geçen yıl kapatmayı taahhüt ettiği Tongchang-ri füze fırlatma tesisine yeni yapılar eklediğini belirtmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 10:43
  1. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho
  2. Kuzey Kore
  3. Birleşmiş Milletler (BM)
  4. ABD Başkanı Donald Trump
  5. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
  6. North 38
  7. ABD
  8. silah

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kuaförlük ve Cilt Bakımı Kursiyerleri Huzur Evinde Mesleklerini İcra Ettiler”
    1. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa..
    2. Türkiye'nin uluslararası yatırım..
    3. Van'da eroin operasyonu! Kilolarca ele..
    4. Tarhan: “Tüm kesimlerin beklentilerini..
    5. Avrupa borsaları
    6. Görülmemiş olay! Oyundan çıkarken..
    7. İcralık köy için iptal davası açıldı
    8. ÖTO’dan yeni başkanlara ziyaret
    9. Muğla’da zeytinler yağa kayıpsız ve..
    10. Kınalı kuzular dualarla uğurlandı
    11. İran ordusundan gövde gösterisi
    12. Minik Mevra’nın ailesinden yanlış..
    13. Ivanka Trump: "Babamın Dünya Bankası..
    14. Sunny Elektronik'in uzman servisleri..
    15. Avukat ‘müvekkilim ile müşteki hala..
    16. Tekstil sektörüne destek
    17. Eski Yargıtay üyesine hapis cezası
    18. Van'da 155 kilo 730 gram eroin ele..
    19. Ivanka kararını açıkladı: "Başkan..
    20. sahibinden.com'da kiralık yazlık..
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    Bülent Arınç'tan 'seçim' değerlendirmesi: 'Arif olan anlar' demiştim
    Bülent Arınç'tan 'seçim' değerlendirmesi: 'Arif olan anlar' demiştim

    Günün Karikatürü

    18 Nisan 2018
    "Notre Dame Fatih için 'Kızıl Elma'ydı"
    "Notre Dame Fatih için 'Kızıl Elma'ydı"
    ABD'den skandal harita! İlk görüntüyü yayınladılar
    ABD'den skandal harita! İlk görüntüyü yayınladılar