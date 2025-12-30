  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki idari soruşturma tamamlandı! Öğrencilerin disiplin cezaları belli oldu

‘Bizden değil bu ahlaksız’ demişti! Tesettür rahatsızı Gülben’den Destici’ye racon: Ben kin tutmam avukat tutarım!

Yılbaşı saçmalığı yüzünden İstanbul’da 50 bin polis soğukta nöbet tutacak

Terörsüz Türkiye sürecini baltalamak için taşeronlar sahaya sürüldü! Tasmayı tutan eli iyi biliyoruz

Putin’in konutuna saldırı iddiası ortalığı karıştırdı! Zelenskiy'den jet yalanlama: Rusya katliam için bahane arıyor

‘Stepne’ kıymete bindi

Türkiye şehitlerini uğurluyor!

ABD siyonist İsrail’e 8,6 milyar dolarlık 25 adet F-15 verecek Katil devlete Trump kıyağı!

Ebu Ubeyde Türk kökenli çıktı! 'Türkiye'den göç etmiş bir aile. Türk pasaportu dahi vardı'

Konya tamamladı, Bursa uyudu!
Dünya Kuzey Kore lideri Kim'den 'savaşa hazırlık' talimatı
Dünya

Kuzey Kore lideri Kim'den 'savaşa hazırlık' talimatı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kuzey Kore lideri Kim'den 'savaşa hazırlık' talimatı

Kuzey Kore lideri Kim, çok namlulu roketatar üretiminin artırılması talimatı verdi. Kim'in bu hamlesi 'savaşa hazırlık' olarak yorumlandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, çok namlulu roketatarlar da dahil olmak üzere topçu silah sistemlerinin üretiminin artırılması talimatını verdi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, hafta sonu bir askeri sanayi tesisini ziyaret etti.

Kim, ziyarette yaptığı konuşmada, çok namlulu roketatar sistemlerinin, Kore Halk Ordusunun "ana vurucu gücü" olan topçu kuvvetlerinin yapısını tamamen değiştireceğini ve Pyongyang'ın "uzun menzilli top sistemlerinin modernize etme ve güçlendirmeye yönelik askeri stratejik politikasında kilit rol oynayacağını" söyledi.

Askeri operasyonlar sırasında roketatarlara ve topçu sistemlerinin kullanılacağına işaret eden Kim, bu silahların "yüksek isabet oranı ve yıkıcı gücüyle ani ve hassas saldırılar düzenleyerek düşmanı etkisiz hale getirebilen, aynı zamanda stratejik saldırı aracı olarak da kullanılabilen süper güçlü" olduğunu ifade etti.

 

Kim Jong-un, çok namlulu roketatarlar da dahil olmak üzere topçu silah sistemlerinin üretiminin artırılması talimatını vererek mühimmat üretimine ilişkin hedeflerin Kore İşçi Partisinin 9. kongresinde belirleneceğini sözlerine ekledi.

Kore İşçi Partisinin 2026'da düzenlenmesi beklenen 9. Kongresi'nde 5 yıllık yeni kalkınma planının açıklanacağı ifade ediliyor.

Kuzey Kore, dün, ordunun muharebe hazırlık seviyesini ve saldırı kabiliyetlerini test etmek amacıyla denize uzun menzilli stratejik seyir füzeleri fırlattığını bildirmişti.

Avrupa'ya savaş için göndermişti! Kim'den cepheden dönen askerlere devlet nişanı
Avrupa'ya savaş için göndermişti! Kim'den cepheden dönen askerlere devlet nişanı

Dünya

Avrupa'ya savaş için göndermişti! Kim'den cepheden dönen askerlere devlet nişanı

Kuzey Kutbu hızla kayıyor telefonun GPS’i sizi yanıltabilir
Kuzey Kutbu hızla kayıyor telefonun GPS’i sizi yanıltabilir

Teknoloji

Kuzey Kutbu hızla kayıyor telefonun GPS’i sizi yanıltabilir

Kuzey Kore lideri, askeri doktrinini güçlendirmek asil görevimiz dedi! Kore hükümeti nihai yanıtı verecek
Kuzey Kore lideri, askeri doktrinini güçlendirmek asil görevimiz dedi! Kore hükümeti nihai yanıtı verecek

Dünya

Kuzey Kore lideri, askeri doktrinini güçlendirmek asil görevimiz dedi! Kore hükümeti nihai yanıtı verecek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23