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Kuzey Kore lideri Kim'den Kovid-19 şüphesiyle olağanüstü hal ilan edilen Kaesong'a yardım talimatı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 10:49:24 -
Kuzey Kore lideri Kim'den Kovid-19 şüphesiyle olağanüstü hal ilan edilen Kaesong'a yardım talimatı

SEUL (AA) - Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüpheleri nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen Kaesong şehrine yardım yapılması talimatı verdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, iktidardaki Kore İşçi Partisinin (WPK) politbüro toplantısında konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Toplantıda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında olağanüstü hal ilan edilen Kaesong'daki gelişmelerle alakalı bir rapor ele alındı.

Kim, raporun değerlendirilmesinin ardından hükümete bağlı yardım ajanslarına koronavirüs kısıtlamalarının uygulandığı kentteki halkın ihtiyaçlarının karşılanması talimatı verdi.

Bu kapsamda, kent sakinlerinin gıda ve benzeri tüm ihtiyaçlarının karşılanması bekleniyor.

Ülkeye Kaesong'dan temmuzda yasa dışı şekilde girmeye çalışan bir kişinin Kovid-19 şüphesiyle gözaltına alındığı açıklanmış ve ardından şehirde olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu.






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