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Kuzey Kore lideri Kim, Trump için 60 saat yolculuk yapacak

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, ABD Başkanı Donald Trump’la Vietnam’da gerçekleştireceği görüşmeye 60 saat sürecek zırhlı treniyle gidecek.

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:51
Kuzey Kore lideri Kim, Trump için 60 saat yolculuk yapacak

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, ABD Başkanı Donald Trump’la Vietnam’da gerçekleştireceği görüşmeye 60 saat sürecek zırhlı treniyle gidecek.


Vietnam, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve ABD Başkanı Donald Trump’ın gelecek hafta başkent Hanoi’de gerçekleştireceği zirve için hazırlanıyor. Kuzey Koreli yetkililer, Kim’in Vietnam’a zırhlı treniyle gideceğini belirtti. Kim’in trenle Çin üzerinden yapacağı binlerce kilometrelik yolculuğun yaklaşık 60 saat sürmesi bekleniyor. Bu durumda Kim’in 25 Şubat’ta yola çıkması gerekecek. Kaynaklara göre, tren Vietnam sınırındaki Dong Dang kentinde duracak ve Kuzey Kore lideri yolculuğuna araçla devam edecek.


ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim, 27-28 Şubat tarihlerinde Vietnam’ın başkenti Hanoi’de bir araya gelecek. İki lider geçtiğimiz yıl 12 Haziran’da Singapur’da tarihi bir zirve gerçekleştirmişti. Trump ve Kim, zirvenin ardından Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.



Tren yolculuğu aile geleneği


Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un eski devlet liderleri olan babası Kim Jong Il ve büyük babası Kim Il Sung da trenle yolculuğu tercih ediyordu. Kuzey Kore lideri Kim, Ocak ayında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in daveti üzerine, zırhlı treniyle Pekin’e gitmişti.



ABD’nin Özel Temsilcisi zirve öncesi Vietnam’da


ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun’un ikinci Trump-Kim zirvesi için hazırlıkları tamamlamak üzere Vietnam’ın başkenti Hanoi’ye gittiğini açıkladı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:51
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