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Dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Trump'a geçmiş olsun mesajı gönderdi
Dünya

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Trump'a geçmiş olsun mesajı gönderdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump'a geçmiş olsun mesajı yolladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 08:14:00 -
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Trump'a geçmiş olsun mesajı gönderdi

Kuzey Kore Merkez Haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan haberde, Kuzey Kore lideri Kim'in, Kovid-19 testi pozitif çıkan Trump ve eşinin duygularını paylaştığı belirtilerek, "Liderimiz, onlar için samimi dileklerde bulundu. iyileşme ve bu durumu aşacaklarını umdu. " ifadesi kullanıldı.

Haberde ayrıca Kim'in samimi selamlarını Trump ve eşine ilettiği de belirtildi.

ABD Başkanı Trump dün Twitter'da eşiyle Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurarak, "Karantina ve iyileşme sürecini hemen başlatacağız. Bu süreci birlikte atlatacağız." ifadeleri kullandı.

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