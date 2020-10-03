Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Trump'a geçmiş olsun mesajı gönderdi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump'a geçmiş olsun mesajı yolladı.
Kuzey Kore Merkez Haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan haberde, Kuzey Kore lideri Kim'in, Kovid-19 testi pozitif çıkan Trump ve eşinin duygularını paylaştığı belirtilerek, "Liderimiz, onlar için samimi dileklerde bulundu. iyileşme ve bu durumu aşacaklarını umdu. " ifadesi kullanıldı.
Haberde ayrıca Kim'in samimi selamlarını Trump ve eşine ilettiği de belirtildi.
ABD Başkanı Trump dün Twitter'da eşiyle Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurarak, "Karantina ve iyileşme sürecini hemen başlatacağız. Bu süreci birlikte atlatacağız." ifadeleri kullandı.