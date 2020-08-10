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Dünya

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un son fotoğrafıyla olay oldu

Sel baskınlarıyla boğuşan Kuzey Kore'de Devlet Başkanı Kim Jong-un arazi aracının direksiyonuna geçerek bir köyü ziyaret etti. Liderlerini çamura bulanmış araçtan inerken gören köylüler büyük şaşkınlık yaşarken Kim'in bu harekete ülkede büyük yankı uyandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 12:51:00 -
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un son fotoğrafıyla olay oldu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir arazi aracının direksiyonuna geçerek sel baskınıyla boğuşan köyü ziyaret etti. Liderlerini karşısında gören yerel halk büyük şaşkınlık yaşarken Kim'i bu ziyareti dünya basınında geniş yankı yankı buldu.

Kuzey Kore ve Güney Kore, etkili olan sağanak yağışların neden olduğu sel baskınlarıyla boğuşuyor. Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın haberine göre; Devlet Başkanı Kim, selden büyük zarar gören Kuzey Hwanghae vilayetindeki bir köye gitti.

Köylüler şaşırdı

Lexus marka lüks aracın direksiyonunda Kim'i gören köylüler büyük şaşkınlık yaşadı. Kim Jong-un kullandığı aracın tekerleri, kapısı ve tamponu çamura batmıştı.

Halk için yetkililere talimat verdi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un dünya basınında geniş yankı yankı bulan ziyarette; köylüler için yetkililere acil şekilde uyku malzemeleri, günlük ihtiyaçlar, ilaç ve çimento gönderilmesi talimatını verdi.

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