  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Terörün gerçek yüzü: SDG kaçarken Suriye'yi enkaza çevirdi, baraj altından cephanelik çıktı! ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü! Dışişleri'nde sıcak saatler! Bakan Hakan Fidan tebliğ etti Türkiye'yi sallayan sözler: Bana suikast planladı Kalleşlikte sınır tanımıyorlar! "Suriye hükümeti DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktı" yalanı Türkiye, Pakistan'ın büyük acısını paylaştı Eski Sarıyer belediye başkanı Şükrü Genç'e hapis cezası "Bölgemizde terörün devri kapandı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görüşmemizde Şara'yı tebrik ettim TBMM Başkanı Kurtulmuş, partilerin komisyon temsilcileriyle bir araya geldi! MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı olur, uzlaşma var Ümit Karan'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dünya Kuzey Kore lideri Kim, başbakan yardımcısını görevden aldı! Öyle sözler söyledi ki…
Dünya

Kuzey Kore lideri Kim, başbakan yardımcısını görevden aldı! Öyle sözler söyledi ki…

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Kuzey Kore lideri Kim, başbakan yardımcısını görevden aldı! Öyle sözler söyledi ki…

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, makine fabrikasında denetimine çıktı. Burada gördüğü manzara sonrası, "Sorumsuz, kaba ve yetersiz yöneticiler nedeniyle modernizasyon projesi zorluklarla karşılaşmış" açıklaması yaptı ve sorumlu olarak gördüğü Başbakan Yardımcısı Yang Sung Ho'yu görevden aldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, "Ryongsong Makine Kompleksi" adlı fabrikayı denetleyerek, birinci etabı sona eren modernizasyon projesi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre; burada bir konuşma yapan Kim, modernizasyon çalışmalarında ve fabrikadaki makine üretim süreçlerinde görev alan işçi ve mühendislere özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Bu projede önemli olan şeyin sadece bir fabrikanın modernize edilmesi değil, üst düzey yetkililerin Kore İşçi Partisi'nin (WPK) kararlarına yaklaşımının ve hazırlık düzeylerinin görülmesi olduğunu vurgulayan Kim, "İlerlemeyi engelleyen kökleşmiş sorumsuzluk ve bireysel korumacılık anlayışına ağır bir darbe vurulması gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

ÜST DÜZEY YETKİLİLERE SORUMSUZLUK SUÇLAMASI YAPTI

Mevcut ekonomik yönetim kadrolarının ülke sanayisini teknolojik olarak geliştirme konusunda yetersiz kaldığını söyleyen Kim, "Sorumsuz, kaba ve yetersiz yöneticiler nedeniyle modernizasyon projesi zorluklarla karşılaşmış, insan kaynaklı gereksiz karışıklıklar yaşanmış ve önemli ekonomik kayıplar oluşmuştur" eleştirisinde bulundu. Yenilgi, sorumsuzluk ve pasifliğe alışmış anlayışlardan kurtulmanın gelişimin şartı olduğunun altını çizen Kim, bu nedenle Başbakan Yardımcısı Yang Sung Ho'yu görevden aldığını açıkladı.

BÜROKRASİYE SERT MESAJ VERDİ

Söz konusu modernizasyon projesinin iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin 8. Kongresi'nde Kim Jong-un tarafından ilan edildiğini hatırlatan uzmanlar, görevden alma kararını bürokratik kadrolardaki yetersizliğe karşı verilen sert bir uyarı mesajı olarak yorumladı. Kim'in ayrıca bu yolla kendisine yönelik sadakati artırmayı hedeflediği belirtildi.

Kuzey Kore lideri, askeri doktrinini güçlendirmek asil görevimiz dedi! Kore hükümeti nihai yanıtı verecek
Kuzey Kore lideri, askeri doktrinini güçlendirmek asil görevimiz dedi! Kore hükümeti nihai yanıtı verecek

Dünya

Kuzey Kore lideri, askeri doktrinini güçlendirmek asil görevimiz dedi! Kore hükümeti nihai yanıtı verecek

Kuzey Kore lideri Kim'den 'savaşa hazırlık' talimatı
Kuzey Kore lideri Kim'den 'savaşa hazırlık' talimatı

Dünya

Kuzey Kore lideri Kim'den 'savaşa hazırlık' talimatı

Dünyada gerilim artıyor! Kuzey Kore balistik füze fırlattı
Dünyada gerilim artıyor! Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Dünya

Dünyada gerilim artıyor! Kuzey Kore balistik füze fırlattı

Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden ‘dron olaylarını’ soruşturma çağrısı
Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden ‘dron olaylarını’ soruşturma çağrısı

Dünya

Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden ‘dron olaylarını’ soruşturma çağrısı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
YPG gibi o da darmadağın oldu: Çuvallama uzmanı Hüsnü yine fena çuvalladı!
Gündem

YPG gibi o da darmadağın oldu: Çuvallama uzmanı Hüsnü yine fena çuvalladı!

2011 yılında "Suriye'de kesinlikle bir iç savaş çıkmaz, rahat olun" diyerek fena şekilde çuvallayan sözde Orta Doğu ve Suriye Uzmanı Hüsnü M..
Türkiye, Pakistan'ın büyük acısını paylaştı
Dünya

Türkiye, Pakistan'ın büyük acısını paylaştı

Dışişleri Bakanlığı, dost ülke Pakistan'da meydana gelen yangın nedeniyle vefat edenler için taziye mesajı paylaştı.

Tamar Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor! İmamoğlu oğlunu da yaktı! Özgür Özel ve yandaşları bile bu cenazeyi kaldıramaz. Jet uçak sahibi neden sürekli ekranlarda? Şüpheli ölümler?
Gündem

Tamar Tanrıyar gündemi sarsmaya devam ediyor! İmamoğlu oğlunu da yaktı! Özgür Özel ve yandaşları bile bu cenazeyi kaldıramaz. Jet uçak sahibi neden sürekli ekranlarda? Şüpheli ölümler?

MASAK, 1,5 ay önce Hırvatistan’a gizlice kaçırılan paraları tespit etti! Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Selim İmamoğlu’nun başrolünde olduğu iddia ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23