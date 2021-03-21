  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

20 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Orman kanunları ile yaşayan Şevval Şam'dan akılalmaz sözleşme yorumu!

Sözleşmenin feshinin ardından Banu Avar'dan çarpıcı paylaşım! "Türkiye kadınlarını koruyamıyor da..."

ABD savaş uçakları bölgede! Türk Hava Kuvvetleri gerekli adımı attı

AK Parti ve Yeniden Refah dayanışması Marx'ın yobaz militanlarını kudurttu

Mustafa Güldağı kurgulanan senaryoyu açıkladı: Fesat sözleşmesi kaldırıldı ama Gladyo-Soros taktiğine dikkat!

Feshedilen İstanbul Sözleşmesi ile ilgili flaş açıklama! Daha sert tedbirler için sinyali verdi

Davutoğlu, fesat İstanbul Sözleşmesi'ne arka çıktı! Erdoğan'ı bakın ne ile suçladı

3 dizi bomba etkisi yaptı! ‘Uzun zamandır bunu yapıyoruz’ diyerek halka müjdeyi verdi

Abdurrahman Dilipak İstanbul Sözleşmesi'nin feshini değerlendirdi: AK Parti kongresi öncesinde önemli uyarı!
Dünya Kuzey Kore ilişkiyi kesti! Elçilik kapatıldı
Dünya

Kuzey Kore ilişkiyi kesti! Elçilik kapatıldı

Kuzey Kore'nin, Malezya'daki büyükelçiliğini kapattığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 07:27:00 - 2021-03-21 07:29:17
Kuzey Kore ilişkiyi kesti! Elçilik kapatıldı

Malezya'da gözaltında tutulan Kuzey Kore vatandaşının ABD'ye iade edilmesi kararıyla iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin kesilmesinin ardından Kuzey Kore, Kuala Lumpur'daki büyükelçiliğini kapattı.

Basın mensuplarının yaklaşmaması için etrafına polis barikatı kurulan büyükelçilik binasına, çalışanları götürmek üzere yerel saatle sabah 09.00 civarında bir otobüs geldi.

Saat 11.00'de büyükelçilik binasından hareket eden otobüs, Uluslararası Kuala Lumpur Havalimanı'na gitti.

Malezya Yüksek Mahkemesi, 2019'dan bu yana ülkede gözaltında tutulan Kuzey Kore vatandaşı Mun Chol Myong'un, hakkındaki kara para aklama suçlamasından ötürü yargılanmak üzere ABD'ye sınır dışı edilebileceği yönünde karar vermişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından 19 Mart'ta yapılan açıklamada, Malezya mahkemesinin kararına tepki gösterilmiş ve "Malezya ile diplomatik ilişkilerin kesildiği" duyurulmuştu.

Aynı gün Kuzey Kore'nin açıklamasını kınayan Malezya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore Büyükelçiliği çalışanları ve ailelerinin 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Adeta dünya sallandı! O ülkede 7,2 büyüklüğünde deprem
Dünya

Adeta dünya sallandı! O ülkede 7,2 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusunda bulunan Miyagi eyaletinde yerel saatle 18.09'da 7,2 şiddetinde deprem meydana geldi.
Bir ülke daha harekete geçti! İstanbul Sözleşmesi'ni bırakıyorlar
Dünya

Bir ülke daha harekete geçti! İstanbul Sözleşmesi'ni bırakıyorlar

Büyük tartışmalara neden İstanbul Sözleşmesi'ni bazı ülkelerin yürürlüğe sokmadığı ortaya çıktı. AB ülkesi Polonya ise İstanbul Sözleşmesi'n..
ABD savaş uçakları bölgede! Türk Hava Kuvvetleri gerekli adımı attı
Gündem

ABD savaş uçakları bölgede! Türk Hava Kuvvetleri gerekli adımı attı

ABD Deniz Kuvvetlerine ait 4 adet F-18 savaş uçağına, Türk Hava Kuvvetleri tarafından havada yakıt ikmali yapıldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay