Kuzey Kore ile ilgili korkutan gelişmeyi açıkladılar

UAEA'dan yapılan yazılı açıklamada, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin Kuzey Kore'nin tartışmalı Yongbyon'daki ikinci reaktörün faaliyete geçmesine ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Grossi, daha önce de Yongbyon'daki Hafif Su Reaktörü ve çevresinde artan düzeyde hareketlilik gözlemlediklerini, ekimde söz konusu reaktörün soğutma sisteminden güçlü oranda su tahliyesinin yapıldığının tespit edildiğini, bu gözlemlerin de Hafif Su Reaktörü’nün işletilmeye başlanmasıyla tutarlı olduğunu ifade etti.

Uydu ve benzeri uzaktan yapılan gözlemler doğrultusunda reaktörden çıkan suyun ılık olduğunu gösterdiğine işaret eden Grossi, bunun reaktörün faaliyete geçtiğine ve hatta reaktörün kritik seviyeye ulaştığının bir göstergesi olduğunu ancak reaktörün faaliyet durumunu teyit edebilmek için Ajans uzmanlarının tesise erişiminin olması gerektiğini vurguladı.

Grossi, diğer reaktörler gibi Hafif Su Reaktörü'nün de plütonyum üretebileceğini, bunun endişe kaynağı olduğunu kaydetti.

"Hafif Su Reaktörü'nün güvenliği ile ilgili olarak, bir değerlendirme yapmak için yeterli bilgiye sahip değiliz." ifadesini kullanan Grossi, yeni bir reaktör kurulurken güvenliğin her zaman en önemli konu olduğunu, bunun da devletlerin sorumluluğunda olduğunu, UAEA'nın ise bu alanda ülkeleri desteklediğini hatırlattı.

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Grossi, "Hafif Su Reaktörü'nün inşası ve işletilmesi de dahil olmak üzere Kuzey Kore'nin nükleer programının daha da geliştirilmesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının ihlali anlamına geldiğini ve derin üzüntü verici olduğunu tekrarlıyorum." görüşünü paylaştı.

Kozey Kore’ye bir kez daha Ajans ile işbirliği yapması çağrısında bulunan Grossi, bu ülkenin BMGK kararlarına uyması, ayrıca Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) tam ve etkin şekilde taraf olması gerektiği uyarısında bulundu.

Kuzey Kore’nin tartışmalı nükleer araştırma merkezi

Kuzey Kore’nin tartışmalı Yongbyon Nükleer Araştırma Merkezi 1965’te Sovyetler Birliği'nin yardımıyla inşa edilmişti.

Daha sonra Kuzey Kore’nin nükleer programını görüşmek üzere Güney Kore, Japonya, Çin, Rusya ve ABD’den oluşan ve "6 Taraflı Görüşmeler" adı verilen oluşum, 2007’de tesisin faaliyetlerine son verilmesini kararlaştırmış ancak daha sonra Kuzey Kore ve ABD arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle tamamen imha edilmesi planlanan tesisin 2008’de yeniden canlandırılacağı Pyongyang yönetimi tarafından açıklanmıştı.

UAEA, 2014’te söz konusu tesisteki ilk nükleer reaktörün faaliyete geçtiğini duyurmuştu.