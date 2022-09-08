Kuzey Kore güldürdü: Masallar ülkesine dönüşeceğiz

Kuzey Kore, yeni yasalarla ülkeyi "güzel, medeni ve sosyalist bir masallar ülkesine" dönüştürmeyi hedeflediğin açıkladı.

Çarşamba günü toplanan Yüksek Halk Meclisi, olağan toplantısının ilk oturumunu gerçekleştirdi.

Ülkenin en yüksek yasama organının başkent Pyongyang'da düzenlediği oturumunda, kırsal kalkınma ve çevre düzenlemesiyle ilgili yeni kanunların oybirliğiyle kabul edildiği açıklandı.

Devlete bağlı Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) perşembe günkü haberine göre mecliste konuşan üst düzey bir yetkili, yasaların "kırsal kesimde yaşayanlara ve buradaki çevre düzenleme politikalarına ilişkin radikal bir dönüşe işaret ettiğini" söyledi.

Kimliği paylaşılmayan yetkili, yeni yasalarla "hızlı şekilde Kore tarzı sosyalist bir kırsal topluluk oluşturulmasının ve ülkenin güzel, medeni ve sosyalist bir masallar diyarına dönüştürülmesinin" amaçlandığını ifade etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un katılmadığı oturumda, Kovid-19 kısıtlamaları, yaptırımlar ve doğal afetlerden kaynaklanan ekonomik sorunların çözülmesine ilişkin adımlar atılacağı ve kalkınma sağlanacağı da vadedildi.