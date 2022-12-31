Kuzey Kore duyurdu! 2022'yi füze ateşleyerek kapattı! Dünyada 'süpersonik füze yarışı' hız kesmeden sürüyor

Kuzey Kore yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen füze denemelerine devam ediyor. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne doğru 3 kısa menzilli balistik füze ateşlediği bildirildi.Füzelerin yerel saatle 08.00 civarında başkent Pyongyang'ın güneyindeki Kuzey Hwanghae bölgesinden fırlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Kuzey Kore'nin balistik füzeleri fırlatması, Kore Yarımadası'nın yanı sıra uluslararası toplumdaki barış ve istikrarı baltalayan ağır bir provokasyondur" ifadeleri kullanıldı. Bu durumun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının "açık bir ihlali" olduğu belirtildi. Kuzey Kore'nin füze denemesinin kınandığı açıklamada, denemelerin derhal durdurulması çağrısı yapıldı.

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise fırlatılan 3 füzenin yaklaşık 100 kilometre irtifada seyrettiği, yaklaşık 350 kilometre mesafe kat ettiği belirtildi. ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri de Kuzey Kore'nin füze denemesinin bölgedeki ABD personeli ile Japonya ve Güney Kore için tehdit oluşturmadığını aktardı.

En son 23 Aralık'ta füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore'nin bu yıl farklı menzillerde 70 füze ateşlediği belirtiliyor.

Süpersonik füze nedir?



Gelişmiş kruz füzeleri süpersonik veya yüksek sesaltı hızla ilerleyen, kendi kendine sevk edebilen, radara yakalanmamak için çok alçak irtifadan uçabilen araçlardır. Genel olarak bu araçlar savaş başlığı taşımaları ayrıca keşif veya gözetleme değil saldırı amacı taşıdıklarından insansız hava aracı sınıfına girmezler.