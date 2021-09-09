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Yerel Kuzey Kore askerleri dünyayı sarstı
Yerel

Kuzey Kore askerleri dünyayı sarstı

Kim Jong Un liderliğindeki Kuzey Kore’nin 73. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında düzenlenen geçit töreninde, tehlikeli maddelere karşı koruyucu turuncu kıyafet giyen gaz maskeli askerler yürüyüş yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 18:54:00 - 2021-09-09 18:59:56
Kuzey Kore askerleri dünyayı sarstı

Kore Merkez Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore'nin kuruluş yıl dönümü, her sene olduğu gibi Pyongyang'daki Kim Il-sung Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit töreniyle kutlandı.

Törende, tehlikeli maddelere karşı koruyucu turuncu kıyafet giyen ve gaz maskeli askerlerin yürüyüşü dikkati çekti.

Gece yarısı düzenlenen törende, çok sayıda roketatar ve tank savar füzeleri taşıyan araçlar da dahil olmak üzere klasik silahlar sergilendi.

Diğer yandan, Ekim 2020'de düzenlenen askeri geçit töreninde sergilenen balistik füzeler, bu törende yer almadı.

Kuzey Kore İşçi Partisinin resmi yayın organı Rodong Sinmun gazetesi de Kuzey Kore lideri Kim Yong-un'un, törende balkondan askerlere ve izleyicilere el salladığı bir fotoğraf yayınladı.

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