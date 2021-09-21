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Dünya Kuzey Kore, ABD’yi denizaltı anlaşmasına karşı önlemler konusunda uyardı
Dünya

Kuzey Kore, ABD’yi denizaltı anlaşmasına karşı önlemler konusunda uyardı

Kuzey Kore, ABD’nin Avustralya’ya nükleer enerjili denizaltı sağlama kararını eleştirerek anlaşmanın, ülkenin güvenliğini etkilediğinin tespit edilmesi halinde bazı karşı önlemler uygulayabileceği konusunda Washington’ı uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 13:54:00 -
Kuzey Kore, ABD’yi denizaltı anlaşmasına karşı önlemler konusunda uyardı

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından kimliği belirtilmeyen bir yetkili, ABD, İngiltere ve Avustralya arasındaki anlaşmanın, Asya-Pasifik’teki güvenlik dengesini bozacak ve “silah yarışlarının zincirleme reaksiyonunu” tetikleyecek “son derece tehlikeli bir eylem” olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore’nin anlaşmayı yakından incelediğini belirten bakanlık yetkilisi, “ülkenin güvenliği üzerinde en küçük bir olumsuz etkiye bile sahip olursa” karşılıklı eylemlere devam edileceğini söyledi. Yetkili, yerel basına yaptığı açıklamada, “Mevcut durum bir kez daha göstermektedir ki, uzun vadeli perspektiflere dayalı olarak milli savunma kabiliyetlerimizi güçlendirme çabalarımız bir nebze olsun hafifletilmemelidir” dedi.

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