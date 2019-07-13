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Kuzey Kıbrıs'ta yaşanan aile faciasının ardından tüm etkinlikler iptal edildi

Dün Kuzey Kıbrıs'ta aynı aileden 4 kişinin boğularak hayatını kaybetmesinin ardından tüm resmi etkinliklerin iptal edildiği bildirildi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:44
Kuzey Kıbrıs'ta yaşanan aile faciasının ardından tüm etkinlikler iptal edildi

Dün Kuzey Kıbrıs'ta aile faciası yaşandı. Aynı aileden 4 kişi boğularak feci şekilde can verdi.

Aynı aileden 4 kişinin denizde boğulmasının ardından tüm resmi etkinlikler iptal edildi. Hayatını kaybeden 4 kişi için yarın cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Gazimauğusa'da, Büyükkonuk Belediyesi'ne bağlı Kaplıca ile Yedikonuk arasındaki Tulumba bölgesinde meydana geldi.

Ailesiyle birlikte gittiği sahilde denize giden Merve Katırcı (18), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Kızlarının akıntıyla birlikte açığa sürüklendiğini gören baba Ramazan (48), anne Filiz (40) ve kardeşleri Mert (13) ve Barış Katırcı (12) da yardıma koştu. Ancak Ramazan ve Filiz Katırcı ile çocukları Merve ve Mert, kayboldu. Barış Katırcı ise çevredekiler tarafından kurtarıldı. Barış Katırcı, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bulunan cesetler çıkarıldı

 

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin de desteğiyle yapılan arama çalışmalarında Katırcı çiftiyle çocuklarının cesetleri bulunarak kıyıya çıkarıldı.

Ailenin halk plajına girmek yerine burada denize girmeyi tercih ettiği belirtildi.

Hemşirelik için okul seçecekti

Yaşamını yitiren Merve Katırcı'nın bu sene liseden mezun olduğu, hemşirelik bölümünde okumak için de okul seçme çalışması yaptığı belirtildi.

Resmi etkinlikler iptal edildi

Bu arada Kuzey Kıbrıs'ta gündem olan olay sonrası, bugün yapılması beklenen tüm resmi etkinlikler de iptal edildi.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, cenaze törenine tüm devlet erkanının katılacağını belirterek aileden geriye kalan Barış'a da sahip çıkacaklarını söyledi. Sennaroğlu, "Belediye olarak, şahsen de Barış için ne gerekiyorsa yapacağız. Barış evladımıza sahip çıkacağız“ dedi.

Ailenin aslen Adana göçmeni olduğunu ifade eden Sennaroğlu, "Aile zorluklar içerisinde hayatını yaşıyordu. Biz, baba Ramazan Bey'i belediyeye işe aldık. Tam ekonomik olarak rahat edeceği bir dönemdeydiler. Ramazan Bey kızının hemşirelik okumasını istiyordu. Çok dürüst bir aileydiler. Acımız büyük“ diye konuştu.

Kurtarmak için denize atladılar

Sennaroğlu, “Denizde dün çok büyük fırtına vardı. Çocuklardan biri denizde boğulma tehlikesi geçiriyor. Ailenin bir ferdi, annesi ve babası onu kurtarmaya gidiyor. Ardından onlar da boğuluyor, bu telaş esnasında dört canımızı kaybettik” dedi.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da devletin Barış'a sahip çıkması gerektiğini ifade etmişti.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:44
  1. Adana
  2. Büyükkonuk Belediyesi
  3. Gazimauğusa
  4. Kuzey Kıbrıs
  5. Merve Katırcı
  6. Sahil Güvenlik
  7. sağlık ekipleri
  8. Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu
  9. Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı

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