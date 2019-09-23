Kuzey Irak'tan acı haber: 2 asker şehit
Kuzey Irak'ta ikmal konvoyunun geçişi sırasında terör örgütü PKK'lı hainler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu.23 Eylül 2019 Pazartesi 13:28
Kuzey Irak'ta iki asker şehit oldu.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait ikmal konvoyunun geçişi sırasında teröristler tarafından önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi.
Patlamada iki askerin şehit olduğu duyuruldu. Açıklamada bölgedeki operasyonların sürdüğü vurgulandı.
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