Kuzey Irak'tan acı haber! 1 askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, paylaştığı açıklamada Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde sızma girişimindeki teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.
Acı haber Kuzey Irak'tan geldi. Sıcak temasta bir askerimiz şehit oldu. Mili Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi esnasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.
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