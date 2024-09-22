  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kuzey Irak'tan acı haber! 1 askerimiz şehit oldu
Gündem

Kuzey Irak'tan acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

Yeniakit Publisher
2024-09-22 12:05:00 -
Kuzey Irak'tan acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, paylaştığı açıklamada Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde sızma girişimindeki teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Acı haber Kuzey Irak'tan geldi. Sıcak temasta bir askerimiz şehit oldu. Mili Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi esnasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Ermenistan’da darbe girişimi… Devlet Ajansı duyurdu: Askerler Rusya’da eğitildi!
Ermenistan’da darbe girişimi… Devlet Ajansı duyurdu: Askerler Rusya’da eğitildi!

Dünya

Ermenistan’da darbe girişimi… Devlet Ajansı duyurdu: Askerler Rusya’da eğitildi!

En fazla askere sahip olan Müslüman ülke belli oldu! Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti
En fazla askere sahip olan Müslüman ülke belli oldu! Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

Gündem

En fazla askere sahip olan Müslüman ülke belli oldu! Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

En fazla askere sahip olan Müslüman ülke belli oldu! Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti
En fazla askere sahip olan Müslüman ülke belli oldu! Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

Gündem

En fazla askere sahip olan Müslüman ülke belli oldu! Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

Pakistan'ı vurdular! Çok sayıda asker öldü
Pakistan'ı vurdular! Çok sayıda asker öldü

Gündem

Pakistan'ı vurdular! Çok sayıda asker öldü

{relation id:1886723 slug:'ermenistanda-darbe-girisimi-devlet-ajansi-duyurdu-askerler-rusyada-egitildi'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23