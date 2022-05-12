Kuzey Irak'ta gaz patlaması!
Süleymaniye kentinde bir restoranda meydana gelen gaz patlamasında 14 kişi yaralandı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye şehrinde bulunan Salim Caddesi üzerinde çalıştırılan bir restoranda gece saatlerinde gaz patlaması yaşandı.
Patlamadan sonra çıkan yangında yaralanan 14 kişi yapılan ilk müdahalelerin ardından hastanelere çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Süleymaniye Sivil Savunma Müdürlüğü sebebinin henüz öğrenilmeyen patlamanın restorandın benzin deposundan çıkmadığını ifade etti.
Müdürlük tarafından patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. (İLKHA)