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Kuzey Irak'ta çatışma: 4 terörist öldürüldü

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde kış üslenme hazırlığı yaptıkları tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

25 Ekim 2019 Cuma 21:13
Kuzey Irak'ta çatışma: 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekâtı'nın Irak’ın kuzeyinde planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK’ya ait terörist, silah, mühimmat, sığınak ve barınakları arama-tarama ve imha çalışmaları da devam ediyor.

Komadolar, Haftanin bölgesinde kış üslenmesine girme hazırlığı yapan bir grup terör örgütü mensubunu tespit etti. Teslim ol çağrırlarına ateşle karşılık veren teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 4 PKK'lı terörist silah, mühimmat ve yaşam malzemeleriyle etkisiz hale getirildi.

Çatışma bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde ele geçen silah ve malzemelerden etkisiz hale getirilen terörist sayısının artabileceği değerlendirildi. Bu kapsamda bölgedeki komandoların temas araması faaliyeti daha geniş bir bölgeyi kapsayacak şekilde genişletildi.

Operasyonlara güvenlik korucuları ve taarruz helikopterleri de destek veriyor. Ayrıca bölgede operasyonların son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aralıksız devam edeceği bildirildi.

Ele geçen silah, mühimmat ve malzemeler:

1 Adet M16 Silah (Şarjörleri ve mühimmatları ile birlikte)

4 Adet AT4 Lançer (Boş)

4 Adet Kalaşnikof Silah (Şarjörleri ve mühimmatları ile birlikte)

1 Adet RPG-7

6 Adet RPG-7 Antitank Mühimmatı

5 Adet RPG-7 Sevk Fişeği

21 Adet El Bombası

6 Adet Termal Kıyafet

4 Adet Şemsiye

2 Adet Pet Şişe Su

1 Adet Sırt Çantası

3 Adet Hücum Yeleği

1 Adet Go-Pro Kamera

1 Adet Ses Kayıt Cihazı

1 Adet Pil Bloğu

400 Adet 5x55 Mühimmat

3 Adet Panço

26 Adet şarjör

 

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 21:13
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Pençe-3 Harekâtı
  3. Irak

YORUM YAZ

  • oguzoguz6 sa önce
    Suudi Arabistan Amerika'ın desteğiyle nükleer silah çalışmalarını hızlandırdı. Artık bizde çalışmalara başlamalıyız.

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