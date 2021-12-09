Kuzey Irak'ta askerlerimize alçak saldırı! Şehitlerimiz var
Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Yıldırım operasyon bölgesine teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 askerimiz şehit oldu. 6 terörist düzenlenen hava harekatıyla öldürüldü.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinden yüreğimizi yakan bir haber geldi.
Bölgede teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimizin şehit olduğu öğrenildi.
MSB, acı haberi duyurdu
Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.
Yine MSB'nin açıklamasında bölgede tespit edilen 6 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
6 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı'nın hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekâtı ile vuruldu ve ilk belirlemelere göre 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Kahraman komandolarımız teröristlerin inlerini yerle bir etmek için operasyonlara devam ediyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz."