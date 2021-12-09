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Gündem Kuzey Irak'ta askerlerimize alçak saldırı! Şehitlerimiz var
Gündem

Kuzey Irak'ta askerlerimize alçak saldırı! Şehitlerimiz var

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Yıldırım operasyon bölgesine teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 askerimiz şehit oldu. 6 terörist düzenlenen hava harekatıyla öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 15:37:00 -
Kuzey Irak'ta askerlerimize alçak saldırı! Şehitlerimiz var

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinden yüreğimizi yakan bir haber geldi.

Bölgede teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerimizin şehit olduğu öğrenildi.

MSB, acı haberi duyurdu

Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı.

Yine MSB'nin açıklamasında bölgede tespit edilen 6 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

6 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'nın hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekâtı ile vuruldu ve ilk belirlemelere göre 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Kahraman komandolarımız teröristlerin inlerini yerle bir etmek için operasyonlara devam ediyor. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz."

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Yorumlar

Eyüp

Milletin parası ile maaşını alıp bu alçak teröristlere yardım ve yataklık edenler mecliste sefa sürerken bu işin sonu gelmez
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