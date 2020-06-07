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Aktüel

Kuzey Irak’ta 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Avaşin bölgesinde 4 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 17:35:46 -
Kuzey Irak’ta 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Avaşin bölgesinde 4 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Ayrıca bakanlık tarafından operasyona ilişkin görüntüler paylaşıldı.


Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

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