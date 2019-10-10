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Kuzey Irak'a hava harekatı! 3 terörist öldürüldü

Kuzey Irak'taki Zap ve Gara bölgelerine yönelik hava harekatıyla 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

10 Ekim 2019 Perşembe 08:45
Kuzey Irak'a hava harekatı! 3 terörist öldürüldü

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatlarda, bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 08:45
  1. Kuzey Irak
  2. hava harekatı
  3. Pençe Harekatı
  4. Zap
  5. Gara

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