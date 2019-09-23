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Kuzey Irak'a hava harekatı! 3 terörist öldürüldü

Kuzey Irak'a Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı terörist etksiz hale getirildi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 08:59
Kuzey Irak'a hava harekatı! 3 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli SavunmaBakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatıyla, bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 kişi etkisiz hale getirildi.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 08:59
  1. PKK
  2. Kuzey Irak
  3. Avaşin
  4. Milli Savunma Bakanlığı
  5. Pençe Harekatı

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