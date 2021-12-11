  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kuzey Irak şehidi toprağa verildi
Gündem

Kuzey Irak şehidi toprağa verildi

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz, memleketi Nevşehir'de toprağa verildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 16:08:00 -
Kuzey Irak şehidi toprağa verildi

Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz, memleketi Nevşehir'de son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz, Nevşehir'de toprağa verildi.

Şehit Aksöz'ün (23) naaşı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden hava yoluyla helallik alınması için İstanbul'daki babaevine, oradan da Nevşehir'in Alacaşar köyüne getirildi.
Aşağı Mahalle Camisi'nde öğle vakti düzenlenen törene, şehidin kardeşi Ramazan Aksöz askeri üniformayla katıldı.
Törende, şehidin yakınları ile Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Mehmet Savran, 2. Hava Bakım Fabrikalar Müdürü ve Kayseri Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, ilçe, belde belediye başkanları, askeri personel ve çok sayıda vatandaş da hazır bulundu.
Şehidin naaşı, İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bingöl'de heyecanlandıran keşif!
Gündem

Bingöl'de heyecanlandıran keşif!

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yapımı tamamlanan Kalehan-2 Barajı nedeniyle sular altında kalan Murat Höyük ve Murat Tepe'deki kurtarma kazıları..
Putin'in sağ kolundan bomba
Dünya

Putin'in sağ kolundan bomba "Erdoğan" yorumu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağ kolu olarak da bilinen Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili, “O, Başkan..
Astsubay ve subay adayları dikkat! Yönetmelik değişti Evli olanlar dahil birçok kişi subay olamayacak
Gündem

Astsubay ve subay adayları dikkat! Yönetmelik değişti Evli olanlar dahil birçok kişi subay olamayacak

Milli Savunma Bakanlığı, askeri okullarda okuyan subay ve astsubaylarla ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı. Yönetmelikle subay, astsubay o..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay