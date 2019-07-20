Kuzey Irak havadan vuruldu! 3 terörist öldürüldü
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekâtıyla PKK'ya ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vurulurken, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:41
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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