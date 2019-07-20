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Kuzey Irak havadan vuruldu! 3 terörist öldürüldü

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekâtıyla PKK'ya ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vurulurken, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:41
Kuzey Irak havadan vuruldu! 3 terörist öldürüldü

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:41
  1. milli savunma bakanlığı
  2. pençe harekatı
  3. PKK

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