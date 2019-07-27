Kuzey Göz Hastalıkları Merkezi Trabzon’da açıldı

Kuzey Göz Hastalıkları Merkezi Trabzon’da hizmete girdi.

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki İnönü Mahallesi Trabzonspor bulvarında hizmete açılan Göz Hastalıkları Merkezi’nin açılış programına Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Sağlık İl Müdürü Hakan Usta, Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Horon ekibinin gösterisiyle başlayan açılış programında bir konuşma yapan Kuzey Göz Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Can Kaya, Trabzon’un hayalini gerçekleştirdiklerini söyledi. Kaya, “Trabzon’da yıllardır ihtiyaç duyulan ve değişik sebeplerle açılamayan göz hastalıkları merkezi hayalini Kuzey Göz Merkezini açarak geçte olsa gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Bölgemizde özel hastane statüsünde çok sayıda sağlık kuruluşu olmasına rağmen göz hastalıkları konusunda A sınıfı bir merkez bulunmamaktadır. Bunun en önemli sebepleri göz hastalıkları merkezinin çok sayıda tıbbi cihaz, teknolojik alt yapı ve beraberinde çok sayıda göz hekimine ihtiyaç duyuyor olmasıdır. Bu nedenle çok branşlı özel hastanelerde göz hastalıkları yatırımı yeterli düzeyde yapılamamakta ve az ömürlü cihazların yenilenmesi zor olmaktadır” dedi.

Yaklaşık 1 yıllık bir çalışmanın ardından göz hastalıkları merkezini açtıklarını dile getiren Kaya, “Dr. Can Kaya, Dr. Kadir Durmuş, Dr. Engin Sözen, Dr. Miraç Ali Yavruoğlu, Dr. Özlem Akçay bir araya geldik, aramıza Dr. Dilek Kutanis hanımefendiyi de alarak böyle bir merkezi açmayı planladık. Yaklaşık 1 yıllık bir çalışma sonucunda güzel şehrimiz Trabzon ve tüm Doğu Karadeniz bölgesine önemli bir eser kazandırdığımıza inanıyor, emeklerinden dolayı projemizin mimarı Necdet Kırhan Yazıcı ve İnşaat mühendisi Murat Salih Yılmaz ‘a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca merkezimizin bu hale gelmesinde büyük katkıları olan Trabzon’un tüm kurum ve kuruluşlarına şükranlarımı sunuyorum. Kuzey Göz Merkezimiz yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alanı ile büyük bir fiziki yapıya sahip. Merkezimizde ayrıca 3 adet ameliyathane odamız bulunmakta olup bu ameliyathanelerimiz göz hastalıklarının her dalında ameliyat yapmaya uygun son teknoloji cihazlar ile donatılmıştır. Tabiki tüm bu hizmetleri verecek, güler yüzlü, bilgili ve hoşgorülü bir personel kadromuz olduğunu belirtmek isterim’’” şeklinde konuştu.

Sağlık turizmine önemli katkı sağlayacaklarını vurgulayan Kaya, “Açacağımız Kuzey Göz Hastalıkları Merkezi göz sağlığı konusunda Trabzon ve çevre illerdeki çok önemli bir boşluğu dolduracağını düşünüyor ve bölgemiz dışında Gürcistan ve Azerbaycan gibi komşu ülkelere de göz sağlığı hizmeti vererek sağlık turizmine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Kuzey Göz Hastalıkları Merkezi olarak misyonumuz, etik kurallara uygun hareket ederek herkese eşit ve adil göz sağlığı hizmeti sunmaktır. Vizyonumuz göz sağlığı konusunda sürekli gelişen teknolojik ve bilimsel yeniliklere ayak uydurarak uluslararası düzeyde sağlık hizmeti vermektir” diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ise, yaptığı konuşmada, “Bu tür merkezlerin değeri hepimiz için büyük. Ülkemize şehrimize insanımıza ve bütün meslektaşlarımıza ve burada özellikle hizmet verecek olan meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ahmet Metin Genç: ‘’Şehrimize çok önemli bir sağlık merkezi kazandırdık’’

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de, Trabzon’a çok önemli bir sağlık merkezinin kazandırıldığını kaydederek, “Şehrimize çok çok önemli bir sağlık merkezi kazandırdık. Gerçekten Trabzon’umuz Türkiye ortalamasında hekim başına hasta düşen en iyi illerden bir tanesi. Bu konuda son yıllarda çok çok önemli adımlar atıldı. Hem genelde hem özelde. Şehrimiz hem bölge insanımıza hizmet eden hem de biraz evvel ifade edildiği üzere bölgenin bir sağlık turizm merkezi olması konusunda çok çok önemli aşamalar kat ettik. Son yıllarda şehrimize gelen gerek Kafkas ülkelerinden gerek Orta Doğudan Suudi Arabistan’dan bütün buraya gelenler sadece şehrimizin özellikleri ve güzelliklerinin yanı sıra bu tür merkezler nedeniyle de çok çok önemli kazanımlarımız oldu. Böyle bir göz merkezinin olması bizim için çok çok önemli” ifadelerini kullandı.

Faruk Nafiz Özak: “Dört dörtlük bir merkez açılıyor”

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak yaptığı konuşmada, dört dörtlük bir merkezin açıldığını ifade ederek, ’’Burada bir mutluluğu paylaşıyoruz. Gerçekten Can bey anlattı çok şeyler yapılmış. Dört dörtlük bir merkez açılıyor. Sağlıkta çok önemli işler yapıldı. Ama ne kadar yaparsanız yapın sağlığın sonu yok çünkü teknoloji gelişiyor dertler artıyor hastalar artıyor o bakımdan böylesine tesislere ihtiyaç var. Trabzon sağlık merkezi, eğitim merkezi, ticaret merkezi, turizm merkezi, spor merkezi, şimdi de sağlık turizmiyle biliyorsunuz çok önemli yollar aldı. Dünyadan Avrupa’dan her taraftan İstanbul’a özellikle çok fazla sayıda hasta geliyor. Trabzon’umuza da geliyor. Sanırım buraya da dışarıdan çok hasta gelecek. Biraz evvel burada horonu izledik. 6 kişiyle oynadılar, belki 7 kişi de oynanır bilmiyorum. Onların uyumu koordinasyonu, birlikteliğin, kararlılığın çabuk karar almanın ve görkemin aynı şekilde burada olan arkadaşlarımızda da olacağına inanıyorum. Allah diyor ki 2 kişi ortak olursa 3. ortak ben olurum. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın önü açık Allah yollarını açık etsin. Ben doktorlara hayırlı işler demem. Çünkü hasta azalsın ancak maalesef şu anda yaygın ve gözlerimiz de çok önemli. O bakımdan tekrar tebrik ediyorum. Hayırlı başarılar, ameliyatlar diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirildi.