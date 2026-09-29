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Gündem Kuzey Ege'de fırtına ulaşımı vurdu! Gökçeada feribot seferlerine hava engeli!
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Kuzey Ege'de fırtına ulaşımı vurdu! Gökçeada feribot seferlerine hava engeli!

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Kuzey Ege'de fırtına ulaşımı vurdu! Gökçeada feribot seferlerine hava engeli!

Gökçeada’da yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına engeline takıldı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Gestaş tarafından yapılan açıklamada, "30.09.2026 Çarşamba (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında; Kabatepe'den saat 07.00 / 10.00 / 13.00 / 19.00 / 21.00, Gökçeada'dan saat 07.00 / 13.00 / 16.00 / 19.00 / 21.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" denildi.

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