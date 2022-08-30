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Dünya Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatları üç günlüğüne duracak
Dünya

Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatları üç günlüğüne duracak

Rus doğal gazını Almanya’ya taşıyan Kuzey Akım boru hattı üzerinden sevkiyatlar üç günlüğüne duracak.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 19:34:00 -
Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatları üç günlüğüne duracak

Rus doğal gazını Almanya’ya taşıyan Kuzey Akım boru hattı üzerinden sevkiyatlar yarından itibaren üç günlüğüne duracak.

Kuzey Akım’ın yürütücü firması Nord Stream AG'nin yayımladığı verilere göre, boru hattı üzerinden 31 Ağustos ila 2 Eylül tarihlerinde doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirilmesi planlanmıyor.

Gazprom’dan 19 Ağustos’ta yapılan açıklamada, Kuzey Akım hattında çalışan tek kompresör ünitesindeki bakım nedeniyle 31 Ağustos’tan itibaren üç günlüğüne doğal gaz akışının durdurulacağı bildirilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, doğal gaz sevkiyatlarının yaptırımlardan ötürü durduğunu, Avrupalı siyasilerin attıkları adımlar nedeniyle vatandaşların çok fazla para ödemek zorunda kaldığını söyledi.

Gazprom, boru hattında kullanılan çeşitli parçaların bakımının yaptırımlar nedeniyle yapılamadığı gerekçesiyle boru hattından gönderilen doğal gaz miktarını yaklaşık yüzde 80 düşürmüştü.

 

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