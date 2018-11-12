Kuzey Akım ödemelerini askıya alındı
İsviçre yargısı, Rus doğal gaz devi Gazprom'un Kuzey Akım operatörlerinden gelen ödemelerini askıya aldı.12 Kasım 2018 Pazartesi 16:14
Rus doğal gaz devi Gazprom, Kuzey Akım operatörlerinden gelen ödemelerin Naftogaz ile yaşanan yasal anlaşmazlık nedeniyle İsviçre mahkemesi tarafından bloke edildiğini bildirdi.
Yapılan açıklamaya göre Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 için yapılan ödemeler İsviçre icra müdürlüğüne yönlendirildi.
Stokholm Tahkim Mahmmesi, Gazprom'un Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödemesi gerektiğine karar vermişti.
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