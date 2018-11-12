Kuzey Akım ödemelerini askıya alındı

Rus doğal gaz devi Gazprom, Kuzey Akım operatörlerinden gelen ödemelerin Naftogaz ile yaşanan yasal anlaşmazlık nedeniyle İsviçre mahkemesi tarafından bloke edildiğini bildirdi.



Yapılan açıklamaya göre Kuzey Akım ve Kuzey Akım 2 için yapılan ödemeler İsviçre icra müdürlüğüne yönlendirildi.



Stokholm Tahkim Mahmmesi, Gazprom'un Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödemesi gerektiğine karar vermişti.